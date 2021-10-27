ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 31 ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 26 октября 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 555 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 121 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31045 человек. Зарегистрировано 448 летальных случаев. Выздоровели 26512 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.