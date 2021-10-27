ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 31 ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 октября 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 555 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 121 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.