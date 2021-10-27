АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ
Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел сегодня в Москве встречу с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, вопросы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 гг.
Во встрече приняли участие заместитель главы Администрации президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Об этом сообщает пресс-служба президента.