НАСОС НА КЕЛАСУРСКОЙ ВОДОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ ЗАПУЩЕН

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ. Cпециалисты СФТИ отреставрировали турбины насоса и сегодня инженеры МУП «Водоканал» запустили насос на келасурской водонасосной станции. Пока сбоев нет. Вода поступит в краны через несколько часов. Но это временное решение вопроса. Насосы не подлежат капитальному ремонту, им более 30 лет.

Новый насос для келасурской водонасосной станции заказали на екатеринбургском заводе «Свердмаш». В наличии таких насосов нет (1000 м³/ч – напор 180 м). Время изготовления нового насоса около 90 дней.

Напоминаем, что 23 октября вышел из строя второй перекачивающий насос для усиления резервуара келасурской водонасосной станции. Несколькими днями ранее также вышел из строя первый насос. В связи с этим без подачи воды остались район улицы Чанба, сёла Дзыгута и Баслата и частично район Турбазы.



Об этом сообщает сайт столицы.