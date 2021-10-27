ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ АБХАЗИИ

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и главный санитарный врач республики Людмила Скорик обсудили обстановку в стране и меры по улучшению ситуации.

По данным, представленным главным санитарным врачом, после новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, возникшей в начале октября, в настоящее время наблюдается незначительный спад. Однако, по мнению Людмилы Скорик, данная ситуация не дает оснований полагать, что наметилась тенденция к улучшению общей обстановки. Граждане по-прежнему не соблюдают мер предосторожности и установленные ограничения.

Как показывают итоги длинных выходных, связанных с праздничными датами в конце сентября, массовые мероприятия и скопление людей в местах отдыха привели к резкому росту числа инфицированных. Поэтому, как считает Людмила Скорик, продление школьных каникул, как и введение дополнительных выходных дней, скорее всего, будет иметь обратный эффект – вместо временной самоизоляции в целях снижения риска заболевания, граждане вновь устремятся к местам массового скопления.

С учетом известного дефицита некоторых дорогостоящих медпрепаратов, активно используемых в лечении от коронавирусной инфекции, загруженности ковид-учреждений республики, крайне неудовлетворительных темпов вакцинации ситуация при низкой ответственности населения может стать критической.

В этой связи премьер-министр обсудил с главным санитарным врачом возможность ужесточения ограничительных мер в сочетании с обязательной вакцинацией работников бюджетной сферы, деятельность которых связана с интенсивными контактами с населением. Этот вопрос предложено вынести на обсуждение с членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Людмила Скорик также сообщила, что по линии МККК в республику завезено специальное холодильное оборудование для хранения большего количества вакцин. Эта необходимость связана с планируемой поставке 30 тысяч доз вакцин «Спутник V». Также планируется начать вакцинацию населения от гриппа.

Александр Анкваб поручил ускорить работу по формированию единой базы данных вакцинированных от COVID-19 граждан Абхазии с внедрением удостоверения о вакцинации с QR-кодированием.

Об этом сообщает сайт правительства.