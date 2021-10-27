АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ МВД

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил текущую работу министерства внутренних дел с исполняющим обязанности министра генерал-майором Русланом Ажиба.

Разговор шел о криминогенной ситуации, об участии подразделений обеспечения общественного порядка МВД в реализации требований Указа президента Республики Абхазия о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, незаконной добычи криптовалют.

Премьер-министр и Руслан Ажиба обсудили также формат мероприятий, связанных с юбилеем органов внутренних дел республики, 100-летие образования которых отмечается в ноябре 2021 г. Была подчеркнута необходимость ограничить планируемые мероприятия в связи с эпидемобстановкой в стране.

Об этом сообщает сайт правительства.