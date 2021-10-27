ОБСУДИЛИ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГООТРАСЛИ

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваб с и.о. генерального директора РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджинба, по текущей ситуации в энергосистеме Абхазии.

Тенгиз Гирджинба доложил об уровне собираемости платежей за потребленную электроэнергию. В период с января по сентябрь 2021 года она составила около 38% от запланированных показателей. В тот же период 2020 года собираемость составила 35,4%.

По словам Гирджинба, рост нагрузки на электросети в период с января по октябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 19,7% (в 2020 году нагрузка на сети в период с января по октябрь в сравнении с 2019 годом составила 25%).

Александр Анкваб расценил ситуацию с собираемостью платежей как критическую, и поручил руководству «Черноморэнерго» в тесном взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления принять меры к изменению ситуации, в том числе и в вопросе пресечения незаконного потребления электроэнергии.

Руководитель «Черноморэнерго» сообщил премьер-министру и о проведении плановых ремонтных работ.

30 октября, в субботу, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ и установкой опоры высоковольтной ЛЭП-110 кВт «Шешелет-1» будет прекращена подача электроэнергии в Очамчырском, Гулрыпшском районах и восточной части города Сухума ориентировочно с 10 до 16 часов.

Об этом сообщает сайт правительства.