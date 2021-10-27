28 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2021 год», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 февраля 2021 года №10;

Об электронной подписи, используемой центральными и местными органами государственного управления, о порядке ее использования, а также об установлении требований об обеспечении совместимости средств электронной подписи при организации электронного взаимодействия указанных органов между собой;

О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2022 году;

О внесении изменения в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 3 июля 2020 г. № 119 «О составе Комиссии при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года»;

Об одобрении проекта государственной целевой программы «Жилище-2022»;

Об утверждении Производственного календаря на 2022 год;

О сносе объектов недвижимости, расположенных на территории Военного городка №2 (г. Гудаута), Военного городка №3 (г. Гудаута) и военного санатория «Гудаутский» города Гудаута;

О закладке новых похозяйственных и алфавитных книг в администрациях сел административно-территориальных единиц Республики Абхазия;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 ноября 2018 г. №166 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по карантину растений»;

О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда;

О даче согласия Администрации Гагрского района на предоставление индивидуальному предпринимателю Мушба Т. А. в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью 0,03 га в г. Гагра под установку торгового объекта сборно-разборной конструкции;

О даче согласия Администрации Гулрыпшского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка индивидуальному предпринимателю Квеквескири Асиде Михайловне площадью 0,40 га в с. Дранда для строительства гостиницы;

О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка индивидуальному предпринимателю Саламгириеву Джахару Вахавичу площадью 0,35 га в с. Хыпста для строительства гостиницы.