ГЕНПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА МАТЕРИАЛЫ В ОТНОШЕНИИ ДВУХ СУДЕЙ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ. Первым заместителем Генерального прокурора Республики Абхазия Квициния Д.Г. в Квалификационную Коллегию Судей направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного дела в отношении судьи Сухумского районного суда Степанова А.Г. и судьи Сухумского городского суда Кварчия И.Г.

Основанием направления материалов послужила отмена Верховным судом РА оправдательного приговора в отношении Зухба М.А., Зухба А.И., Зухба А.А., Авидзба Г.Х. с направлением материалов уголовного дела на новое рассмотрение.

Как сообщалось ранее, 28 июня 2021 года, судьей Сухумского районного суда – Степановым А.Г. в отношении Зухба Мизана Амирановича и Зухба Аслана Игоревича обвиняемых по ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 320 и ч. 2 ст. 164 Уголовного Кодекса Республики Абхазия; а также Зухба Айнара Амирановича по обвинению в совершении аналогичных преступлений и п. «в» ч. 4 ст. 155 Уголовного Кодекса Республики Абхазия и Авидзба Гарри Хиударовича по ч. 2 ст. 320, ч.2 ст. 217, ч. 1 ст. 320 и ч. 1 ст. 223 Уголовного Кодекса Республики Абхазия был вынесен оправдательный приговор.

Что касается судьи Сухумского городского суда Кварчия И.Г., то основанием направления материалов послужила отмена Верховным судом РА оправдательного приговора в отношении Джикирба Б.В., Чедия А.А., Кулова В.М. и Аутлева А.Б. с направлением материалов уголовного дела на дополнительное расследование.

Как сообщалось ранее, 3 марта 2021 года кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия вынесено определение, согласно которому оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года в отношении бывших сотрудников уголовного розыка МВД Республики Абхазия Джикирба Б.В., Чедия А.А., Кулова В.М., Аутлева А.Б., был отменен, а уголовное дело направлено Генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий.

В случае удовлетворения требований Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отношении обеих судей Квалификационной коллегией судей могут быть применены меры дисциплинарного характера.