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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА МАТЕРИАЛЫ В ОТНОШЕНИИ ДВУХ СУДЕЙ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ

Новости Среда, 27 октября 2021 18:03
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ГЕНПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА МАТЕРИАЛЫ В ОТНОШЕНИИ ДВУХ СУДЕЙ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ.Первым заместителем  Генерального  прокурора Республики Абхазия Квициния Д.Г.  в Квалификационную Коллегию Судей направлены материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного дела в отношении судьи Сухумского районного суда Степанова А.Г. и судьи  Сухумского городского суда Кварчия И.Г.

Основанием направления материалов послужила отмена Верховным судом РА оправдательного приговора в отношении Зухба М.А., Зухба А.И., Зухба А.А., Авидзба Г.Х. с направлением материалов уголовного дела на новое рассмотрение.

Как сообщалось ранее, 28 июня 2021 года, судьей Сухумского районного суда – Степановым А.Г. в отношении  Зухба Мизана Амирановича и Зухба Аслана Игоревича обвиняемых по ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 320 и ч. 2 ст. 164 Уголовного Кодекса Республики Абхазия; а также Зухба Айнара Амирановича по обвинению в совершении аналогичных преступлений и п. «в» ч. 4 ст. 155 Уголовного Кодекса  Республики Абхазия и Авидзба Гарри Хиударовича по ч. 2 ст. 320, ч.2 ст. 217, ч. 1 ст. 320 и ч. 1 ст. 223 Уголовного Кодекса  Республики Абхазия был вынесен оправдательный приговор.

Что касается судьи  Сухумского городского суда Кварчия И.Г., то основанием направления материалов послужила отмена Верховным судом РА оправдательного приговора в отношении Джикирба Б.В., Чедия А.А., Кулова В.М. и Аутлева А.Б. с направлением материалов уголовного дела на дополнительное расследование.

Как сообщалось ранее, 3 марта 2021 года кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия вынесено определение, согласно которому оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года в отношении бывших сотрудников уголовного розыка МВД Республики Абхазия  Джикирба Б.В., Чедия А.А., Кулова В.М., Аутлева А.Б., был отменен, а уголовное дело направлено Генеральному прокурору для производства дополнительных следственных действий.

В случае удовлетворения требований Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в отношении обеих судей Квалификационной коллегией судей могут быть применены меры дисциплинарного характера.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 27 октября 2021 18:05

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