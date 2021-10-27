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Абхазия Информ

ПРИГОВОР ГУДАУТСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА РА ОТМЕНЕН ВЫШЕСТОЯЩИМ СУДОМ

Новости Среда, 27 октября 2021 18:12
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ПРИГОВОР ГУДАУТСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА РА ОТМЕНЕН ВЫШЕСТОЯЩИМ СУДОМ

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ.Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Абхазии под председательством судьи Гамисония Г.Г., и судей Цушба М.С., Корсая Э.З. рассмотрев кассационное представление прокурора Гудаутского района Шамба Э.В. на приговор Гудаутского районного суда от 02.07.2021 года в отношении бывших сотрудников паспортного управления МВД Республики Абхазия – заместителя начальника управления, полковника милиции Квадзба Вадима Сергеевича и старшего инспектора паспортной группы по г. Новый Афон Джения Фатимы Вадимовны признанных виновными в совершении превышения должностных полномочий и служебном подлоге, а также в отношении их соучастников –Халваш Лолиты Заканбеевны и Квициния Гурама Омаровича, выразившееся в незаконной выдаче паспорта гражданину Украины – Мыльцеву О.С. за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США, уголовная коллегия Верховного суда  РА вынесла определение, которым отменила вышеуказанный приговор с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Как сообщалось ранее, 1 сентября 2020 года уголовное дело по обвинению Квадзба В.С., Джения Ф.В, Халваш Л.З. и Квициния Г.О. было направлено для рассмотрения по существу в Гудаутский районный суд.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела судья Гудаутского районного суда Аргун Б.З. переквалифицировав действия подсудимых на более мягкую статью обвинения (служебный подлог), осудив последних к реальному наказанию от 4 до 5 лет лишения свободы – применил в отношении всех осужденных акт амнистии, освободив их от наказания со снятием судимости.

 Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в силу обвинительного приговора.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 27 октября 2021 18:18

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