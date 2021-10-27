ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 149 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 497 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 149 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 32, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 100 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В российском военном госпитале скончались две женщины 1932 и 1938 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31194 человека. Зарегистрировано 450 летальных случаев. Выздоровели 26512 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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