ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 149 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 октября 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 497 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 149 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 79 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 32, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 100 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.