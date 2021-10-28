У ГАГРСКОЙ ЦРБ НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ

Эдуард Бутба и заместитель главы Администрации Гагрского района Алхас Барциц поздравили Индиру Арсалия, которую приказом главы Администрации Юрия Хагуш, 26 октября утвердили в должности главного врача Гагрской центральной районной больницы, и пожелали ей успехов в работе.

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба совершил рабочую поездку в Гагрский район, в ходе которой посетил расположенные там медучреждения.

Арсалия поблагодарила за оказанное ей доверие и отметила, что с поддержкой коллектива приложит все силы для качественного оказания медицинской помощи гражданам республики.

Министр здравоохранения ответил на вопросы коллектива больницы, касающиеся, в частности, повышения заработной платы, нехватки кадров и организационного характера.

Главврач Индира Арсалия отметила, что часть проблем медучреждения уже решается силами районной Администрации.

«Вопросы благоустройства больницы, закупка оборудования, пополнение автопарка, в этом плане нам помогает район. Но со стороны Минздрава нам нужна поддержка в самом главном. Это – нехватка специалистов, а именно, реаниматологов, хирургов, акушеров, терапевтов и педиатров», – сказала Арсалия.

Эдурад Бутба сообщил, что руководство страны и Минздрав, невзирая на сложности, связанные с пандемией коронавируса, помогают в оснащении медучреждений оборудованием, с обновлением автопарков, ремонтом помещений. Также, ведётся работа по линии подготовки специалистов.

«Это все необходимо для того, чтобы наши граждане получили достойную, высококвалифицированную медицинскую помощь в нашей республике, и при крайней необходимости выезжали на лечение за границу», – подчеркнул министр.

В Гагрской ЦРБ за счет Администрации района ведётся капитальнй ремонт двух отделений – реанимационного и приемного. В больнице функционирует кислородная станция для ковидного отделения, которая может обеспечить кислородом 24 пациентов. В больнице установлен электрогенератор и в случае, когда отключают свет, он может обеспечить всю больницу.

Эдуард Бутба осмотрел и ПЦР-лабораторию. В ней в день проводят до 100 исследований, но при максимальных нагрузках могут проверить около 200 человек.