В СТОЛИЦЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Это хорошее, важное событие в системе здравоохранения республики, очень нужное нашим женщинам», – сказал Бутба.

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме после капитального ремонта открыли женскую консультацию. В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба и и.о главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.

Министр отметил, что пока есть сложности с оборудованием, консультация не полностью оснащена.

«Это дело времени, но в этом направлении проводится большая работа. Поэтапно женская консультация будет оснащена новейшим оборудованием», – сказал он.

На время ремонта врачи женской консультации работали в здании Сухумского роддома.

Заведующая консультацией Кама Шулумба сказала, что они очень рады сегодняшнему событию, теперь у них комфортные условия для работы.

«До ремонта женская консультация была в плачевном состоянии, можно даже сказать, в аварийном. Нам еще необходимы гинекологические кресла. Надо дооснастить лабораторию. В коридоре у нас обязательно будут установлены два больших экрана, чтобы беременные женщины, ожидая приема врача, могли получать разную полезную информацию о том, как должна протекать беременность, как должна себя вести женщина в этот период и многое другое», – отметила Шулумба.

В консультации пять кабинетов врачей-гинекологов. Прием осуществляется с 09:00 до 17:00. В консультации также работают врачи других специальностей – два терапевта, офтальмолог, стоматолог, психолог.

Ремонтные работы проводились за счет Республиканского бюджета и обошлись 8,8 млн рублей.

Об этом сообщат сайт Минздрава Абхазии.