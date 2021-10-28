В СОЧИ УЖЕСТОЧИЛИ ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ В ОТЕЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. Власти Сочи ужесточили ограничения для туристов во время нерабочих дней. Об этом сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Согласно новым правилам, путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медицинском отводе, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Аналогичные требования затронули рестораны, кафе и другие места общественного питания.