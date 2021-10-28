АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. В ходе рабочего визита в Москву президент Абхазии Аслан Бжания встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Стороны обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Республики Абхазия, а также ряд других актуальных вопросов абхазо-российского сотрудничества.