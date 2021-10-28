ОРГАНИЗОВАНО ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДВУХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. С 27 октября организовано одностороннее движение по ул. Званба на промежутке от ул. проспект Аиааира до ул. Лакоба с 08:00 до 19:00. Также одностороннее движение организовано по ул. Ак. Марра от ул. Лакоба до ул. Ардзинба с 08:00 до 19:00.

Соответствующие службы установили необходимые дорожные знаки на улицах Ак. Марра, Лакоба, Званба, Ардзинба и проспекте Аиааира. Сотрудники ГАИ в течение недели не будут штрафовать водителей транспортных средств, которые еще не привыкли к новой организации дорожного движения на этих улицах, а предупреждать, разъяснил начальник ОГАИ УВД Сухума Дмитрий Григолия.

Распоряжение об организации одностороннего движения по ул. Ак. Марра и ул. Званба глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал 6 августа 2021 года.

17 сентября депутаты Сухумского городского Собрания одобрили внесение изменений в схему движения транспорта на этих улицах столицы.



Об этом сообщает сайт столицы.