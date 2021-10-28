В МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ ОБСУДИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. Министр культуры Гудисы Агрба встретился с представителями интеллигенции по вопросам подготовки и проведения целого ряда мероприятий, связанных с юбилеем Народного поэта Абхазии, Народного писателя Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреата Госпремии имени Д. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени, общественного и государственного деятеля Баграта Шинкуба, который пройдет в 2022 году.

Министр отметил, что на данный момент идет обсуждение вопроса учреждения международного фестиваля им. Б. Шинкуба, который будет проводиться ежегодно.

В рамках большого фестиваля планируется провести цикл мероприятий, которые по своему формату будут интересны в том числе и молодежи. Участники совещания решили встретиться еще раз для более детального обсуждения юбилейных мероприятий.