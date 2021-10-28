УТВЕРЖДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2022 ГОД

Согласно постановлению, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. На заседании КМ правительство утвердило производственный календарь на 2022 год.

1 января (суббота) – на 3 января (понедельник);

2 января (воскресенье) – на 4 января (вторник );

8 января (суббота) – на 10 января (понедельник);

24 апреля (воскресенье) – на 25 апреля (понедельник);

1 мая (воскресенье) – на 2 мая (понедельник);

28 августа (воскресенье) – на 29 августа (понедельник);

26 ноября (суббота) – на 28 ноября (понедельник).

В целях рационального использования выходных и праздничных дней рабочий день 5 января (среда) переносится на 28 января (суббота).

В связи с тем, что праздник Пасхи отмечается в воскресенье 24 апреля, 25 апреля объявлен нерабочим днем.

Праздничными нерабочими днями в Абхазии являются: 1, 2, 7 и 14 января, 8 марта, 1 и 9 мая, 23 мая (День Святого Апостола Симона Кананита), 26 августа, 30 сентября, 26 ноября.

Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится на середину июля в 2022 году, точная дата будет объявлена за три месяца до праздника.