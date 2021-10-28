ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПОЛПРЕД ПРООН ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗНЫХ СФЕРАХ
Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. Глава правительства Абхазии Александр Анкваб принял делегацию ПРООН во главе с постоянным представителем Ником Бересфордом.
Премьер-министр с благодарностью отметил содействие оказанное республике по линии ПРООН, в том числе в вопросах противодействия эпидемии коронавирусной инфекции.
В ходе состоявшегося диалога стороны подробно обсудили сферы возможного перспективного сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, профессионально-технического образования.
Александр Анкваб акцентировал внимание на необходимости проработки таких проектов, которые носили бы конкретный характер и оказывали ощутимое влияние на качественное изменение ситуации в областях возможного сотрудничества.
«Нам необходимы вложения, которые обеспечат системное решение существующих проблем. Мы открыты к деловому сотрудничеству и заинтересованы в этом», – сказал премьер-министр.
Ник Бересфорд, обсуждая направления перспективного взаимодействия, отметил, что ПРООН «сконцентрируется на более глубоком изучении обозначенных проблем с тем, чтобы в последующем выработать свои предложения».
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.