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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПОЛПРЕД ПРООН ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗНЫХ СФЕРАХ

Новости Четверг, 28 октября 2021 17:12
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПОЛПРЕД ПРООН ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗНЫХ СФЕРАХ

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ.  Глава правительства Абхазии Александр Анкваб принял делегацию ПРООН во главе с постоянным представителем Ником Бересфордом.

Премьер-министр с благодарностью отметил содействие оказанное республике по линии ПРООН, в том числе в вопросах противодействия эпидемии коронавирусной инфекции.

В ходе состоявшегося диалога стороны подробно обсудили сферы возможного перспективного сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, профессионально-технического образования.

Александр Анкваб акцентировал внимание на необходимости проработки таких проектов, которые носили бы конкретный характер и оказывали ощутимое влияние на качественное изменение ситуации в областях возможного сотрудничества. 

«Нам необходимы вложения, которые обеспечат системное решение существующих проблем. Мы открыты к деловому сотрудничеству и заинтересованы в этом», – сказал премьер-министр.

Ник Бересфорд, обсуждая направления перспективного взаимодействия, отметил, что ПРООН «сконцентрируется на более глубоком изучении обозначенных проблем с тем, чтобы в последующем выработать свои предложения».

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 28 октября 2021 17:15

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