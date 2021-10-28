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Абхазия Информ

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Новости Четверг, 28 октября 2021 17:15
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ.  На состоявшемся сегодня очередном заседании Кабинета Министров, правительство рассмотрело и приняло решение по 12 вопросам повестки дня.

КМ утвердил правила рыболовства, которые буду регулировать виды разрешенного рыболовства, нормативы, ограничения рыболовства, запрет рыболовства на определенных территориях и многое другое. Документ разрабатывался Минсельхозом совместно с Институтом экологии АНА и нацелен в первую очередь на создание условий для естественного воспроизводства водных биологических ресурсов, сохранение популяции рыб.

Члены Кабинета Министров одобрили проект государственной целевой программы «Жилище-2022». Объединены ресурсы двух утверждённых ранее программ в одну. Проект документа предусматривает 40 млн на 2021 год и 40 млн рублей на 2022 год. Кроме того, отмены условия возвратности предоставляемых средств. Однако претендовать на участие в программе смогут только представители самых социально незащищённых слоёв населения:

- инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

- семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка;

- многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

- лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Внесены изменения в ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2021 год», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 февраля 2021 года №10. Часть средств программы будет перенаправлена на борьбу с мраморным клопом по республике.

Одобрен проект документа об электронной подписи, используемой центральными и местными органами государственного управления, о порядке ее использования, а также об установлении требований об обеспечении совместимости средств электронной подписи при организации электронного взаимодействия указанных органов между собой. После принятия ряда нормативно-правовых документов в области цифрового обмена документами станет возможным заверять электронной подписью документы, что приведет к оптимизации части бюджетных расходов.

Принято Постановление «О компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка в 2022 году». Объём средств для осуществления компенсаций, сделанных гражданами в Сберегательный банк до 14 августа 1992 года, в 2022 году составит 4 млн рублей.

Внесены изменения в состав Комиссии при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года. В комиссию включены представители профильных отделов Аппарата КМ и Сбербанка.

Утверждён производственный календарь на 2022 год. В 2022 году из 365 календарных дней в республике 244 дня будут рабочими, выходных и праздничных – 121 день.

Принято решение о закладке новых похозяйственных и алфавитных книг в администрациях сел административно-территориальных единиц Республики Абхазия с 1 января 2022 года сроком на пять лет. По мнению членов Правительства, документ первичного административного учета сельского населения, наличия у него земли, скота и прочего позволит формировать сводные базы данных сельскохозяйственной отрасли страны. Эти мероприятия будут способствовать развитию сельского хозяйства и экономики в целом.

Распоряжением Правительства в соответствии с ходатайством Государственного комитета по репатриации и заявлением граждан полностью освобождены от уплаты стоимости ранее предоставленного в собственность жилья четыре гражданина Абхазии из категории «Доброволец/ветеран ОВНА 1992-1993 гг. либо их наследники».

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 28 октября 2021 17:22

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