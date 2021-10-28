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Абхазия Информ

В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Четверг, 28 октября 2021 20:23
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В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 «Шешелети-1», во избежание аварийных ситуаций будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части г. Сухум.

Ночные ограничения в этих районах будут сняты. В случае увеличения нагрузок также будут введены ограничения в других районах республики.

Ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны.

РУП Черноморэнерго обращается с просьбой ко всем жителям страны, ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня.

График ограничений:

С 17:00 до 18:00 – ПС Баслат;

С 18:00 до 19:00 – ПС ИЭПиТ;

С 19:00 до 20:00 – ПС Синоп;

С 20:00 до 21:00 – ПС Агудзера, ПС Уарча;

С 21:00 до 22:00 – ПС Дранда, ПС Адзюбжа;

С 22:00 до 23:00 – ПС Мыку, ПС Куачара, ПС Очамчыра-2 (1 секция 10кВ);

С 23:00 до 00:00 – ПС Очамчыра-тяга, ПС Очамчыра-2 (2 секция 10 кВ).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 28 октября 2021 20:27

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