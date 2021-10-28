В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 «Шешелети-1», во избежание аварийных ситуаций будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части г. Сухум.
Ночные ограничения в этих районах будут сняты. В случае увеличения нагрузок также будут введены ограничения в других районах республики.
Ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны.
РУП Черноморэнерго обращается с просьбой ко всем жителям страны, ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня.
График ограничений:
С 17:00 до 18:00 – ПС Баслат;
С 18:00 до 19:00 – ПС ИЭПиТ;
С 19:00 до 20:00 – ПС Синоп;
С 20:00 до 21:00 – ПС Агудзера, ПС Уарча;
С 21:00 до 22:00 – ПС Дранда, ПС Адзюбжа;
С 22:00 до 23:00 – ПС Мыку, ПС Куачара, ПС Очамчыра-2 (1 секция 10кВ);
С 23:00 до 00:00 – ПС Очамчыра-тяга, ПС Очамчыра-2 (2 секция 10 кВ).
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