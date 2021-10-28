В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 «Шешелети-1», во избежание аварийных ситуаций будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части г. Сухум.

Ночные ограничения в этих районах будут сняты. В случае увеличения нагрузок также будут введены ограничения в других районах республики.