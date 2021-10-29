ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА ЗА СУТКИ ОТ COVID-19

Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 472 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 2 2, в Гагрской ЦРБ – 30, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.