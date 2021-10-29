ЧЕТЫРЕ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА ЗА СУТКИ ОТ COVID-19
Сухум. 28 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 472 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 2 2, в Гагрской ЦРБ – 30, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 63 лет.
В Сухумский инфекционной больнице умер мужчина 54 лет.
В российском военном госпитале скончались две женщины 1938 и 1961 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31338 человека. Зарегистрировано 454 летальных случая. Выздоровели 26512 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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