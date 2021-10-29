ДЕЛО ЗАКЛАДЧИКА НАРКОТИКОВ ПЕРЕДАНО В СУД

Кротов Павел Иванович 1982 г.р., уроженец и житель Адлерского района г. Сочи обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против здоровья населения и общественной нравственности – незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД Абхазии окончено расследование уголовного дела в отношении Кротова Павла Ивановича и с обвинительным заключением передано в суд для принятия законного решения.

Согласно материалам уголовного дела, в конце августа текущего года обвиняемый, находясь на территории Российской Федерации, вступил в преступный сговор посредством мессенджера «Telegram» с неустановленным следствием лицом под псевдонимом «Дима-Сочи» с целью организации незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ путем осуществления «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.

1 сентября 2021 года Кротов прибыл в г. Сухум, где в разрушенном строении на территории железнодорожного вокзала, используя переданные координаты геолокации, нашел место «тайной закладки» с психотропным веществом «Амфетамин», которое перевез в город Гагра для последующего сбыта и произвел закладки в произвольных местах.

Впоследствии, 4 сентября, сотрудниками УКОН МВД РА в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия с участием уже задержанного гражданина Кротова, психотропное вещество «Амфетамин» изъято из мест тайных закладок в нежилом строении у гостиничного комплекса по проспекту В.Г. Ардзинба, а так же на лестнице и площадке, ведущей к замку князя Ольденбургского.

Масса изъятого психотропного вещества составила 73,456 грамм.

Также, 3 сентября примерно в 21.30 час. в г. Сухум Кротов, действуя по предварительному сговору и в соучастии с лицом под псевдонимом «Дима-Сочи», используя полученные данные геолокации незаконно приобрел путем поднятия «тайной закладки» по улице Дзидзария в районе железнодорожного вокзала на перроне у нефункционирующего электрощита сверток с наркотическим средством «метадон», который хранил при себе в ручной клади с целью последующего сбыта до момента его задержания сотрудниками УКОН МВД около 22 часов того же дня непосредственно в районе ж/д вокзала г. Сухум.

Масса изъятого у Кротова наркотического вещества составила 90,614 грамм.

По совокупности действия Кротова П.И. квалифицируются пунктом «в» части 3 статьи 224, пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, Кротов посещал Абхазию неоднократно, ранее имея практику подобных деяний и на территории Российской Федерации.

Обвиняемый рассказал, что 25 июля текущего года в мобильном приложении «Telegram» получил сообщение от представителя интернет-магазина «Скат» с предложением заняться распространением наркотических веществ путем так называемых «тайных закладок» на территории Адлерского района города Сочи. Оплата за каждую сделанную «тайную закладку» составляла 450 рублей, на что он согласился.

В последующем, уже работая с куратором под ником «Дима-Сочи», он занимался раскладкой наркотиков за оплату в криптовалюте. Вывод с Биткойн-кошелька после конвертации уже в рублевом эквиваленте денежные средства он осуществлял на свою банковскую карту. Проработав почти месяц в Адлерском районе, Кротов согласился распространять запрещенные средства в Республике Абхазия, схема работы была такая же, а оплата составляла 1.000 рублей за каждую сделанную закладку.

Согласно показаниям обвиняемого от 12 сентября и 12 октября 2021 года, Кротов Павел Иванович вину свою в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью. Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданина Кротова во вменяемом ему преступлении содержит постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемого с фотографиями мест сделанных закладок, а так же непосредственно вещественные доказательства и показания обвиняемого.

В соответствии с пунктом «г» статьи 56 УК РА обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого Кротова П. И., является наличие малолетнего ребенка у виновного. Срок предварительного следствия составил 1 месяц 15 суток. Уголовное дело в отношении гражданина Кротова возбуждено 7 сентября 2021 года и 12 сентября последнему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 224, пунктом «в» части 3 статьи УК РА. 25 октября текущего Следственным управлением МВД Абхазии окончено расследование уголовного дела в отношении Кротова П. И. и с обвинительным заключением с утверждением Генеральной прокуратуры РА направлено в Суд для принятия законного решения. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, по которому расследование продолжается.

Карьеру наркоторговца Павел Кротов закончил в Абхазии, куда прибыл 1 сентября и вторично 3 числа, попал в оперативную разработку УКОН МВД и был задержан с поличным.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.