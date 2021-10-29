УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НАПРАВЛЕНЫ В СУД

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района, 27 октября 2021 года, окончено предварительное расследование по уголовному, возбужденному 21 сентября 2021 года в отношении бывшего заместителя главы администрации с. Хашта Галского района Гамисония Джамбула Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 156 и статьи 294 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

В этот же день окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении бывшего бригадира администрации с. Хашта Галского района Гиделия Рамаза Гиглаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных часть. 3 статьи 156 и статьи 294 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Оба уголовных дела с обвинительными заключениями направлены в Галский районный суд для рассмотрения по существу.