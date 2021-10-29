ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЁМ НАУКИ
Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил научное сообщество Республики Абхазия с Днём науки.
В поздравительном послании говорится:
«Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником – Днем науки.
Быть ученым – значит посвятить свою жизнь ежедневному кропотливому труду, наполненному новыми открытиями и знаниями. Имена наших великих ученых вписаны золотыми буквами не только в отечественную, но и мировую науку.
Отрадно, что нынешнее поколение абхазских научных работников, бережно храня и преумножая славные традиции предшественников, делится своими высокопрофессиональными знаниями с теми, кто только начинает свой путь в науке.
Без развития науки невозможно развитие государства. Руководство Республики Абхазия будет и впредь уделять пристальное внимание развитию науки, поддерживать инициативы ученых.
Пользуясь этой возможностью желаю научным работникам Республики Абхазия новых свершений, реализации всех намеченных планов!»
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.