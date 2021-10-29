ВВЕДЕНЫ ЧАСТИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСГРАНИЦЫ ЧЕРЕЗ КПП «ИНГУР»

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия информирует о том, что с 28 по 30 октября в связи с эпидемиологической обстановкой введены частичные ограничения на пересечение через пункты пропуска на абхазо-грузинской государственной границе.

В этот период на пунктах пропуска будут проводить санитарную обработку.

Ограничения не касаются тех, кто пересекает границу по служебным делам.