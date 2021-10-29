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Абхазия Информ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Пятница, 29 октября 2021 18:32
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Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с ремонтными работами на ВЛ-110 «Шешелети-1», 30 октября с 10:00 до 16:00 будут отключены следующие подстанции – Очамчыра-тяга, Очамчыра-2, Мыку, Куачара, Адзюбжа, Уарча, Дранда, Агудзера, Синоп, Баслат, Цабал, ИЭПиТ.

Без подачи электроэнергии останутся Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть г. Сухум.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 29 октября 2021 18:33

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