ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с ремонтными работами на ВЛ-110 «Шешелети-1», 30 октября с 10:00 до 16:00 будут отключены следующие подстанции – Очамчыра-тяга, Очамчыра-2, Мыку, Куачара, Адзюбжа, Уарча, Дранда, Агудзера, Синоп, Баслат, Цабал, ИЭПиТ.

Без подачи электроэнергии останутся Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть г. Сухум.