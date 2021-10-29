 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

Инвестиционная программа Абхазии в этом году снова может быть провалена. Но власти частично признанной республики…
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»
сентября 22 2021
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ

Новости Пятница, 29 октября 2021 18:34
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, в рамках рабочего визита в Москву, встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы модернизации и строительства транспортной инфраструктуры, возобновления авиасообщения в Абхазии, увеличение пропускной способности пограничного перехода между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Речь также шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере между двумя государствами.

По итогам встречи определён план дальнейших действий по реализации ранее достигнутых договорённостей.

Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 29 октября 2021 18:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2021 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.