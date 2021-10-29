АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ
Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, в рамках рабочего визита в Москву, встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы модернизации и строительства транспортной инфраструктуры, возобновления авиасообщения в Абхазии, увеличение пропускной способности пограничного перехода между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Речь также шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере между двумя государствами.
По итогам встречи определён план дальнейших действий по реализации ранее достигнутых договорённостей.
Во встрече участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.