АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания, в рамках рабочего визита в Москву, встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы модернизации и строительства транспортной инфраструктуры, возобновления авиасообщения в Абхазии, увеличение пропускной способности пограничного перехода между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.