 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

Инвестиционная программа Абхазии в этом году снова может быть провалена. Но власти частично признанной республики…
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»
сентября 22 2021
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2021

Новости Пятница, 29 октября 2021 18:46
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2021

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александ Анкваб встретился с министром туризма Теймуразом Хишба, который рассказал главе правительства  сопоказателях туристического сезона 2021 года и о прогнозных данных на будущий год.

Он сообщил о результатах работы министерства, о реализованных мероприятиях, направленных на продвижение национального туристского продукта и улучшение работы объектов туристско-экскурсионного показа.

В 2021 году были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма между абхазским отраслевым ведомством и Министерством туризма, Общественным советом при Федеральном агентстве по туризму (РФ), Комитетом по туризму города Москвы, Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В 2021 году Министерством в Сухуме был организован I Международный туристический форум «Абхазия-страна души».

В ноябре планируется подписание меморандума, способствующего развитию совместной работы, между Министерством туризма Республики Абхазия и Федеральным агентством по туризму Российской Федерации.

По словам Хишба, на текущий период 2021 года Рицу посетили 685 156 человек, за аналогичный период в 2019 году около 360 тысяч. Объём финансовых поступлений в бюджет за посещения Рицинского заповедника в 2021 году составил 230 746 рублей.

За девять месяцев 2021 года Новоафонскую пещеру посетили 412 381 человек. Оказаны услуги на 206 275 рублей.

С января по сентябрь этого года Сухумский Ботанический сад посетили 53 020 туристов, Сухумский обезьяний питомник – 38 871 человек. Общий объем оказанных платных услуг с двух объектов составил свыше 20 млн рублей.

В пицундском туристическом комплексе отдохнули 32 278 человек на сумму 452 млн 612 тысяч рублей.

В 2021 году в селе Тамыш был открыт крупный объект «Тамыш Village». В нём отдыхнули около 9 тысяч человек – это 59 840 койко-дней.

Согласно данным Минтуризма, на начало 2021 года в республике было 460 объектов размещения с общим номерным фондом 4712 номеров, койко-мест в них – 27 877. Из них 104 объекта работают как юрлица, 356 – физлица.

Премьер-министр поручил главе минтуризма подготовить материалы по итогам курортного сезона для обсуждения на рабочем совещании.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 29 октября 2021 18:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ И КОМПАНИЯ «EVENT CONCIERGE» ПРОВЕЛИ РЕКЛАМНЫЙ ТУР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.