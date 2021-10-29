ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 2021

Он сообщил о результатах работы министерства, о реализованных мероприятиях, направленных на продвижение национального туристского продукта и улучшение работы объектов туристско-экскурсионного показа.

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александ Анкваб встретился с министром туризма Теймуразом Хишба, который рассказал главе правительства сопоказателях туристического сезона 2021 года и о прогнозных данных на будущий год.

В 2021 году были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма между абхазским отраслевым ведомством и Министерством туризма, Общественным советом при Федеральном агентстве по туризму (РФ), Комитетом по туризму города Москвы, Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В 2021 году Министерством в Сухуме был организован I Международный туристический форум «Абхазия-страна души».

В ноябре планируется подписание меморандума, способствующего развитию совместной работы, между Министерством туризма Республики Абхазия и Федеральным агентством по туризму Российской Федерации.

По словам Хишба, на текущий период 2021 года Рицу посетили 685 156 человек, за аналогичный период в 2019 году около 360 тысяч. Объём финансовых поступлений в бюджет за посещения Рицинского заповедника в 2021 году составил 230 746 рублей.

За девять месяцев 2021 года Новоафонскую пещеру посетили 412 381 человек. Оказаны услуги на 206 275 рублей.

С января по сентябрь этого года Сухумский Ботанический сад посетили 53 020 туристов, Сухумский обезьяний питомник – 38 871 человек. Общий объем оказанных платных услуг с двух объектов составил свыше 20 млн рублей.

В пицундском туристическом комплексе отдохнули 32 278 человек на сумму 452 млн 612 тысяч рублей.

В 2021 году в селе Тамыш был открыт крупный объект «Тамыш Village». В нём отдыхнули около 9 тысяч человек – это 59 840 койко-дней.

Согласно данным Минтуризма, на начало 2021 года в республике было 460 объектов размещения с общим номерным фондом 4712 номеров, койко-мест в них – 27 877. Из них 104 объекта работают как юрлица, 356 – физлица.

Премьер-министр поручил главе минтуризма подготовить материалы по итогам курортного сезона для обсуждения на рабочем совещании.

Об этом сообщает сайт правительства.