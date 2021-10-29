МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ И КОМПАНИЯ «EVENT CONCIERGE» ПРОВЕЛИ РЕКЛАМНЫЙ ТУР

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии прошёл рекламный тур для агентств, организующих путешествия в формате «Закрытого клуба».

При содействии Министерства туризма Абхазии с 25 по 29 октября компания «Event Concierge by A.K», провела рекламный тур для участников событийного и туристического рынка Российской Федерации.

Цель тура – познакомить участников с возможностями Абхазии, как региона обладающего огромным потенциалом для развития эксклюзивного туристического продукта.