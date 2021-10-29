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Абхазия Информ

МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ И КОМПАНИЯ «EVENT CONCIERGE» ПРОВЕЛИ РЕКЛАМНЫЙ ТУР

Новости Пятница, 29 октября 2021 18:49
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Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии прошёл рекламный тур для агентств, организующих путешествия в формате «Закрытого клуба».

При содействии Министерства туризма Абхазии с 25 по 29 октября компания «Event Concierge by A.K», провела рекламный тур для участников событийного и туристического рынка Российской Федерации.

Цель тура – познакомить участников с возможностями Абхазии, как региона обладающего огромным потенциалом для развития эксклюзивного туристического продукта.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 29 октября 2021 18:53

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