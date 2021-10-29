БЫВШИЙ ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Доказательства, собранные следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему ведущему инспектору отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие).

Как установлено следствием и судом, в марте текущего года, мужчина, перемещающий в Республику Абхазия 26 компьютерных видеокарт, согласно ранее достигнутой договоренности с виновным, положил в находившуюся при нем сумку 30 тысяч рублей, после чего сотрудник таможни предоставил возможность беспрепятственно переместить вышеуказанную коммерческую партию товаров через Государственную границу Российской Федерации.

Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, приговором суда бывшему должностному лицу таможенного органа назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе государственной службы и государственного управления на срок три года.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении УФСБ России по Краснодарскому краю и отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни.