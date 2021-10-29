 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

Инвестиционная программа Абхазии в этом году снова может быть провалена. Но власти частично признанной республики…
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»
сентября 22 2021
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЫВШИЙ ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Новости Пятница, 29 октября 2021 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
БЫВШИЙ ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Доказательства, собранные следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему ведущему инспектору отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие).

Как установлено следствием и судом, в марте текущего года, мужчина, перемещающий в Республику Абхазия 26 компьютерных видеокарт, согласно ранее достигнутой договоренности с виновным, положил в находившуюся при нем сумку 30 тысяч рублей, после чего сотрудник таможни предоставил возможность беспрепятственно переместить вышеуказанную коммерческую партию товаров через Государственную границу Российской Федерации.

Следователем Краснодарского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, приговором суда бывшему должностному лицу таможенного органа назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе государственной службы и государственного управления на срок три года.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении  УФСБ России по Краснодарскому краю и отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 29 октября 2021 18:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНТУРИЗМА АБХАЗИИ И КОМПАНИЯ «EVENT CONCIERGE» ПРОВЕЛИ РЕКЛАМНЫЙ ТУР УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.