УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА

1. Правила рыболовства регламентируют деятельность абхазских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих рыболовство во внутренних водах Республики Абхазия, в том числе во внутренних морских водах Республики Абхазия, в территориальном море Республики Абхазия и в исключительной экономической зоне Республики Абхазия в Черном море, в пределах районов, указанных в пункте 2 Правил рыболовства, за исключением водных объектов или их частей, находящихся на особо охраняемых природных территориях, а также иностранных юридических лиц и граждан, осуществляющих рыболовство в соответствии с законодательством Республики Абхазия и международными договорами Республики Абхазия.

Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ . На заседании Кабинета Министров правительство утвердило правила рыболовства в Абхазии. (ниже полный текст документа)

2. Правила рыболовства распространяются на море с бассейнами впадающих в него рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения, за исключением прудов, обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов хозяйственной деятельности, муниципальной и частной собственности.

3. Правила рыболовства регламентируют добычу (вылов) водных биологических ресурсов (далее – водные биоресурсы) в целях осуществления промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства, рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), любительского рыболовства, за исключением проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих добычу (вылов) водных биоресурсов.

4. Правилами рыболовства устанавливаются:

4.1. виды разрешенного рыболовства;

4.2. параметры и сроки разрешенного рыболовства (нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, в том числе рыбной муки, икры и жира устанавливаются Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия по согласованию с Государственным комитетом Республики Абхазия по экологии и Государственным комитетом Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору);

4.3. ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов, включая:

запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов;

закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов;

минимальный размер и вес особей, добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов;

виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов;

размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;

распределение районов добычи (вылова) водных биоресурсов (район, подрайон, промысловая зона, промысловая подзона) между группами судов, различающихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и размерам;

периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для групп судов, различающихся орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, типами (мощностью) и размерами;

количество и типы (мощность) судов, которые могут осуществлять промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство одновременно в одном районе добычи (вылова) водных биоресурсов;

нормативы объема добычи (вылова) водных биоресурсов на одно судно;

время выхода в море судов для осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства;

разрешенные приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов водных биоресурсов;

периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения;

суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов на одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства;

4.4. требования к сохранению водных биоресурсов, включая обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих рыболовство, перечень документов, необходимых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам для осуществления рыболовства, требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим рыболовство.

5. При осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях развития аквакультуры (рыбоводства) запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы добычи (вылова), сроки (периоды) добычи (вылова), орудия и способы добычи (вылова), видовой, половой и размерный состав уловов Правилами рыболовства не устанавливаются. Рыболовство в этих целях осуществляется профильным научно-исследовательским учреждением по согласованию с Государственным комитетом Республики Абхазияпо экологии. Орудия и способы добычи (вылова), районы и сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов, видовой, половой и размерный состав уловов для указанных целей устанавливаются ежегодными планами проведения ресурсных исследований водных биоресурсов, учебными планами или планами культурно-просветительской деятельности, а также программами выполнения работ в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденными в установленном порядке.

6. Если международными договорами Республики Абхазия в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов установлены иные правила, чем Правила рыболовства, применяются правила этих международных договоров.

7. В целях сохранения занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов (Красная книга Республики Абхазия или приравненные к ней нормативные документы) добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов запрещена.

II. Требования к сохранению водных биоресурсов

8. Право на добычу (вылов) водных биоресурсов возникает на основании договоров и решений, установленных законодательством Республики Абхазия.

9. При осуществлении видов рыболовства, указанных в пункте 3 Правил рыболовства (за исключением любительского рыболовства):

9.1. юридические лица и индивидуальные предприниматели:

локальным актом назначают лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов (при осуществлении рыболовства без использования судна рыбопромыслового флота);

обеспечивают раздельный учет улова и приемки по видам водных биоресурсов, указание весового (размерного) соотношения видов в улове, орудий добычи (вылова) и мест добычи (вылова) (район, квадрат, участок) в промысловом журнале и других отчетных документах (при этом записи в промысловом журнале осуществляются по итогам окончания каждой операции по подъему, переборке или снятию орудия добычи (вылова) водных биоресурсов после завершения разделения и количественной оценки улова по видам водных биоресурсов и/или определения весового (размерного) соотношения видов в улове; для уловов хамсы, шпрота (кильки), тюльки, ставриды, атерины, транспортируемых наливом или навалом, в промысловом журнале указывается предварительный вес водных биоресурсов, который определяется объемно-весовым методом; корректировка итогового веса водных биоресурсов в промысловом журнале осуществляется при выгрузке улова с борта судна и его взвешивании на месте выгрузки);

представляют в уполномоченный государственный орган охраны природы сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов:

а) не позднее 18-го и 3-го числа каждого месяца по состоянию на 15-е и последнее число месяца – при осуществлении рыболовства на судах, подающих судовые суточные донесения (далее – ССД);

б) на последнее число каждого месяца не позднее суток после указанной даты – за исключением рыболовства, осуществляемого на судах, подающих судовые суточные донесения;

ведут документацию, отражающую ежедневную рыбопромысловую деятельность: промысловый журнал, а при производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов – технологический журнал, а также приемо-сдаточные документы, подтверждающие сдачу либо приемку уловов водных биоресурсов. Промысловый и технологический журналы после окончания их ведения, приемо-сдаточные документы или их копии, заверенные подписью или подписью и печатью капитана, или лица, ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов, должны храниться в течение года на борту судна или в рыбодобывающей организации;

располагают оборудованием для взвешивания улова в местах доставки уловов, а также схемой расположения на судне трюмов и грузовых твиндеков, заверенной судовладельцем, с указанием их размеров и объемов для определения количества улова водных биоресурсов объемно-весовым способом;

имеют на борту судов, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов во внутренних морских водах Республики Абхазия, в территориальном море Республики Абхазия и в исключительной экономической зоне Республики Абхазия в Черном море (далее – море) в исправном состоянии технические средства контроля (далее – ТСК), обеспечивающие автоматическую передачу информации о местоположении судна (для судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн);

исполняют порядок оснащения судов, определяемый уполномоченным органом охраны природы;

располагают показаниями приборов (при наличии их на борту судна), фиксирующих процесс добычи (вылова) водных биоресурсов (ленты принтера спутниковой системы определения местонахождения судна, ленты курсографов и самописцев должны храниться в течение путины на судне и предъявляться должностным лицам органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также должностным лицам органов, осуществляющих государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах добычи (вылова) при осуществлении рыболовства, по их требованию). При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов названные приборы должны находиться в рабочем состоянии;

располагают зафиксированной информацией промыслово-навигационного компьютера, характеризующей деятельность судна с начала рейса (в случае оснащения судов этим прибором);

9.2. капитан судна или лицо, ответственное за добычу (вылов), указанные в лицензии на добычу (вылов) водных биоресурсов:

организует работу по добыче (вылову) водных биоресурсов на рыболовных участках и в местах добычи (вылова);

распределяет обязанности между работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя и обеспечивает соблюдение Правил рыболовства;

сдает по завершении календарного года или промыслового периода (путины)/рейса заполненный надлежащим образом промысловый журнал в уполномоченный орган охраны природы;

9.3. капитан судна при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в море:

ежедневно подает в установленном порядке судовые суточные донесения (ССД) о рыбопромысловой деятельности, используя при этом доступные средства и каналы связи, в том числе факсимильную связь, электронную почту, телефон, голосовую радиосвязь, а также другие средства. В случае невозможности передачи ССД по техническим причинам в течение 36 часов капитан судна должен приостановить промысел и вернуться в порт для устранения неисправностей, влекущих невозможность передачи ССД.

Заверенные подписью капитана судна и судовой печатью копии ССД должны храниться на судне или в рыбопромысловой компании в течение одного года с даты подачи донесения.

Значения показателей и реквизитов, включаемые в ССД, должны строго соответствовать судовому, промысловому и технологическому журналам, заверенные подписью капитана судна и судовой печатью в соответствии с Правилами рыболовства.

10. Капитан судна или лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов (за исключением граждан, осуществляющих любительское рыболовство), должны иметь при себе либо на борту судна, а также на каждом рыболовном участке:

надлежащим образом оформленный подлинник или заверенную копию лицензии на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также документ о внесении изменений в данную лицензию, являющийся его неотъемлемой частью;

промысловый журнал в соответствии с формой, установленной уполномоченным КМ РА органом контроля и надзора за охраной рыбных ресурсов;

технологический журнал (при производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов);

программу выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (рейсовое задание), утвержденную в рамках ежегодного плана проведения ресурсных исследований водных биоресурсов Государственным научным учреждением «Институт экологии Академии наук Абхазии»;

учебный план или план культурно-просветительской деятельности, утвержденный в установленном порядке, при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях;

программу выполнения работ по воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов, утвержденную в установленном порядке, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства);

10.1. капитан судна (за исключением граждан, осуществляющих любительское рыболовство) должен иметь при себе либо на борту судна:

документ о характеристиках ТСК (для судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов в море);

действующие документы об освидетельствовании, классификации и регистрации судна, выданные уполномоченными органами Правительства Республики Абхазия или иностранными классификационными обществами;

документ о соответствии (ДСК), подтверждающий соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), а также свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) для судна, выданные в установленном порядке, определенном Кабинетом Министров Республики Абхазия;

10.2. лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, должно иметь при себе либо на каждом рыболовном участке локальный акт, изданный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, о назначении его лицом, ответственным за добычу (вылов) водных биоресурсов.

11. При осуществлении рыболовства запрещается:

11.1. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:

без лицензии на добычу (вылов) водных биоресурсов (за исключением добычи (вылова) разрешенного прилова) и без выделенной квоты (объема) добычи (вылова) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов;

без лица, ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов (при осуществлении рыболовства без использования судов рыбопромыслового флота);

с превышением выделенных им квот (объемов) добычи (вылова) по районам добычи (вылова) и видам водных биоресурсов, а также объемов разрешенного прилова;

без предоставления рыболовных участков, за исключением прибрежного рыболовства в территориальном море Республики Абхазия при осуществлении добычи (вылова) хамсы (кошельковыми неводами, кольцевыми неводами, разноглубинными тралами) с использованием типов судов, определенных органом охраны природы;

11.1.1. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:

с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков установленного образца;

с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты (далее – подводная охота), с применением пневматического оружия, огнестрельного оружия, орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ) и других запрещенных законодательством Республики Абхазия орудий и способов добычи (вылова);

способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и ботания;

в пределах, установленных в соответствии с законодательством Республики Абхазия, охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и специальных морских полигонов;

в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды);

на водных объектах в пределах ООПТ;

у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания и выдерживания рыбы – на расстоянии менее 0,5 км;

в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и в течение 15 дней с момента окончания указанных периодов в водных объектах рыбохозяйственного значения на расстоянии менее 0,5 км во все стороны от мест выпуска;

на каналах нерестово-выростных хозяйств;

11.2. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

принимать (сдавать), иметь на борту судна или рыболовном участке уловы водных биоресурсов (либо рыбную или иную продукцию из них) одного вида под названием другого вида или без указания в промысловом журнале или технологическом журнале видового состава улова;

принимать (сдавать) уловы без взвешивания или определения количества улова водных биоресурсов объемно-весовым методом и/или способом поштучного пересчета с последующим пересчетом на средний вес водных биоресурсов;

вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, используемых орудий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи (вылова), а также без указания района добычи (вылова) или с указанием неверного наименования района добычи (вылова);

иметь на борту судов и плавучих средств, на рыболовных участках, находящихся в районах (местах) добычи (вылова), а также в местах производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов водные биоресурсы (в том числе их фрагменты (части)) и/или продукцию из них, не учтенные в промысловом журнале, технологическом журнале, приемо-сдаточных документах;

использовать орудия добычи (вылова) из водных объектов рыбохозяйственного значения, в которых обнаружены очаги паразитарных и/или инфекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных объектах рыбохозяйственного значения без предварительной дезинфекции этих орудий добычи (вылова);

использовать ставные (якорные), дрифтерные (плавные) орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о наименовании юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов, и номере разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;

допускать нахождение ставных сетей в море, считая с момента полной их установки, зафиксированного в промысловом журнале, до момента начала их переборки или выборки на берег или борт судна (застой сетей), превышающее:

48 часов – с 16 апреля по 14 октября;

72 часа – с 15 октября по 15 апреля;

168 часов – в любое время года для ставных сетей с размеров (шагом) ячеи 100 мм и более (при осуществлении добычи (вылова) акулы-катран и скатов) и 200 мм и более (при осуществлении добычи (вылова) камбалы-калкан и скатов);

11.3. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам:

11.3.1. иметь на борту судна и плавучих средств, на рыболовных участках и в местах добычи (вылова) орудия добычи (вылова), применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено Правилами рыболовства, а также водные биоресурсы, добыча (вылов) которых в данном районе и в данный период времени запрещена, или их части; устанавливать ставные орудия добычи (вылова) в шахматном порядке;

11.3.2. выбрасывать (уничтожать, сортировать в море) или отпускать добытые водные биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова), за исключением:

любительского рыболовства, осуществляемого по принципу «поймал-отпустил»;

рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), если добытые (выловленные) водные биоресурсы не соответствуют по своим биологическим характеристикам целям данного вида рыболовства;

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях;

11.3.3. в случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов либо превышения разрешенного прилова водных биоресурсов, не указанных в лицензии на добычу (вылов) водных биоресурсов, они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в естественную среду обитания.

При превышении разрешенного прилова молоди водных биоресурсов (особей, не достигших промыслового размера) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

сменить позицию добычи (вылова) (трасса следующего траления либо позиция следующего замета, постановки орудий добычи (вылова) должна отстоять не менее чем на 5 морских мильот точки предыдущего траления, замета или постановки);

прекратить добычу (вылов) водных биоресурсов в данном районе или на данном рыбопромысловом участке и снять орудия добычи (вылова) либо привести их в нерабочее состояние;

отразить свои действия в судовых документах и промысловом журнале и направить данную информацию в уполномоченный орган охраны природы;

11.3.4. применять орудия добычи (вылова), имеющие размер и оснастку, а также размер (шаг) ячеи, не соответствующий требованиям Правил рыболовства;

11.3.5. производить добычу (вылов) акклиматизируемых видов водных биоресурсов до установления их общего допустимого улова, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. Попавшие в орудия добычи (вылова) указанные объекты должны немедленно с наименьшими повреждениями выпускаться в естественную среду обитания, а факт их поимки и выпуска регистрироваться в промысловом журнале в графе «вес добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам (кг)»;

11.3.6. передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов, за исключением использования моторных судов и плавучих средств для осуществления рыболовства в научно-исследовательских целях;

11.3.7. прекращать доступ кислорода и воды в водный объект рыбохозяйственного значения посредством уничтожения источников его водоснабжения, а также осуществлять спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением прудов для аквакультуры (товарного рыбоводства), находящихся вне русел естественных водотоков и оборудованных гидротехническими сооружениями, регулирующими подачу и сброс воды);

11.3.8. допускать загрязнение водных объектов рыбохозяйственного значения и ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов;

11.3.9. портить и разрушать предупреждающие аншлаги и знаки в рыбоохранных зонах рыбохозяйственных водоемов;

11.4. гражданам запрещается:

11.4.1. осуществлять подводную охоту:

в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды);

в местах массового и организованного отдыха граждан;

с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;

в ночное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций;

11.4.2. применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты:

с берега,

с борта плавучих средств и взабродку;

11.4.3. применять сетные орудия добычи (вылова) водных биоресурсов в целях любительского рыболовства на внутренних водоемах и в море.

III. Промышленное рыболовство

12. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов (примечание: все координаты даны в системе WGS 84):

12.1. запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов:

12.1.1. во всех внутренних водоемах (реки, озера, водохранилища), за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры (рыбоводства), в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил рыболовства;

12.1.2. на акватории запретного пространства «Очамчырская банка» южнее широты 42°42'00'' с.ш. (устье реки Аалдзга) до государственной границы Республики Абхазия, за исключением добычи (вылова) хамсы, с 1 декабря по 30 апреля, по разрешению уполномоченного органа охраны природы при согласовании с профильным научно-исследовательским учреждением;

12.1.3. на акватории запретного района №117 (филиал «Касатка» ДП «ГИАНА» ГНПО «СФТИ») (предупреждение официальной штурманской карты 32108 (с.м. изд. Глав. Упр. навигации и океанографии Минобороны СССР; 1986 г.), ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 43°14'37" с.ш. – 40°16'14" в.д.;

2) 43°9'32"с.ш. – 40°19'22" в.д.;

3) 43°7'4.15"с.ш. – 40°15'21.00"в.д.;

4) 43°12'50.25"с.ш. – 40° 9'47.95"в.д. и далее по береговой линии в начальную точку, за исключением ставных орудий лова при согласовании с профильным научно-исследовательским учреждением;

12.1.4. на акватории запретного района №109 (мыс Сухумский, ИЭ АНА) (см. предупреждение официальной штурманской карты 32108 (изд. Глав. Упр. навигации и океанографии Минобороны СССР; 1986 г.):

1) 42°59'49.20"с.ш. – 40°57'16.95" в.д.;

2) 42°59'36.30"с.ш. – 40°56'35.90" в.д.;

3) 42°58'01.20"с.ш. – 40°58'00.50" в.д.;

4) 42°58'48.75"с.ш. – 40°59'38.45" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку, за исключением ставных орудий лова при согласовании с профильным научно-исследовательским учреждением;

12.1.5. на акватории запретного района №655 (приустьевая зона реки Кодор, гидроакустический полигон ДП «ГИАНА» ГНПО «СФТИ») (см. предупреждение официальной штурманской карты 32108 (изд. Глав. Упр. навигации и океанографии Минобороны СССР; 1986 г.):

1) 42°50'27.30"с.ш. – 41°06'31.35" в.д.;

2) 42°49'37.65"с.ш. – 41°05'08.90" в.д.;

3) 42°46'46.35"с.ш. – 41°09'01.90" в.д.;

4) 42°47'37.95"с.ш. – 41°09'50.45" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку, за исключением ставных орудий лова при согласовании с профильным научно-исследовательским учреждением;

12.1.6. в реке Псоу и перед устьем реки Псоу, на расстоянии менее 1 км вдоль береговой черты и на расстоянии менее 2 км вглубь моря, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 43°23'08.25" с.ш. – 40°00'28.70"в.д.;

2) 43°23'05.00"с.ш. – 40°01'12.75" в.д.;

3) 43°22'15.55"с.ш. – 40°01'11.45" в.д.;

4) 43°22'16.15"с.ш. – 40°00'27.55" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.7. перед устьем реки Бзыбь, на расстоянии менее 1 км с обеих сторон вдоль береговой черты и вглубь моря на расстоянии менее 2 км, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 43°11'53.15"с.ш. – 40°16'34.70" в.д.;

2) 43°10'44.40"с.ш. – 40°17'26.75" в.д.;

3) 43°09'51.06"с.ш. – 40°16'38.70" в.д.;

4) 43°11'38.45"с.ш. – 40°15'05.45" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.8. перед устьем реки Мчишта на расстоянии менее 1 км с обеих сторон вдоль береговой черты и вглубь моря на расстоянии менее 2 км, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 43°08'30.65"с.ш. – 40°31'06.65" в.д.;

2) 43°07'12.20"с.ш. – 40°32'54.65" в.д.;

3) 43°06'10.65"с.ш. – 40°31'44.35" в.д.;

4) 43°07'26.85"с.ш. – 40°30'00.95" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.9. перед устьем реки Ааапста на расстоянии менее 1 км с обеих сторон вдоль береговой черты и вглубь моря на расстоянии менее 2 км, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 43°05'25.05"с.ш. – 40°40'29.60" в.д.;

2) 43°05'14.40"с.ш. – 40°42'00.45" в.д.;

3) 43°04'28.15"с.ш. – 40°42'03.20" в.д.;

4) 43°04'34.15"с.ш. – 40°40'20.95" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.10. перед устьем реки Гумиста на расстоянии менее 1 км с обеих сторон вдоль береговой черты и вглубь моря на расстоянии менее 1,5 км, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 43°01'04.05"с.ш. – 40°55'52.65" в.д.;

2) 43°00'06.45"с.ш. – 40°56'56.10" в.д.;

3) 42°59'25.75"с.ш. – 40°56'18.50" в.д.;

4) 43°00'41.05"с.ш. – 40°54'53.45" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.11. перед устьем реки Келасур на расстоянии менее 500 м с обеих сторон вдоль береговой черты и вглубь моря на расстоянии менее 1 км, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 42°58'30.15"с.ш. – 41°03'39.95" в.д.;

2) 42°58'02.85"с.ш. – 41°04'5.30" в.д.;

3) 42°57'49.05"с.ш. – 41°03'21.75" в.д.;

4) 42°58'17.45"с.ш.– 41°02'59.15"в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.12. перед устьем реки Кодор и в гирле озера Скурча, соединяющего его с морем, и перед гирлом со стороны моря на акваториях, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 42°49'56.85"с.ш. – 41°07'07.20" в.д.;

2) 42°49'16.20"с.ш. – 41°05'40.20" в.д.;

3) 42°46'54.20"с.ш. – 41°08'01.05" в.д.;

4) 42°46'27.15"с.ш. – 41°10'56.90" в.д.;

5) 42°47'11.30"с.ш. – 41°12'08.15" в.д.;

6) 42°47'45.60"с.ш. – 41°11'27.25" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.13. перед устьем реки Моква на расстоянии менее 1 км с обеих сторон вдоль береговой черты и вглубь моря на расстоянии менее 1,5 км, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 42°45'09.15"с.ш. – 41°24'30.55" в.д.;

2) 42°44'41.70"с.ш. – 41°24'57.55" в.д.;

3) 42°44'17.35"с.ш. – 41°24'27.90" в.д.;

4) 42°44'46.30"с.ш. – 41°23'58.85"в.д. и далее по береговой линии в начальную точку;

12.1.14. перед устьем реки Аалдзга на расстоянии менее 500 м с обеих сторон вдоль береговой черты и вглубь моря на расстоянии менее 1 км, ограниченных прямыми линиями, соединяющими точки со следующими координатами:

1) 42°42'08.50"с.ш. – 41°27'56.15"в.д.;

2) 42°41'31.95"с.ш. – 41°28'17.85"в.д.;

3) 42°41'14.15"с.ш. – 41°27'40.20"в.д.;

4) 42°41'56.15"с.ш. – 41°27'14.35" в.д. и далее по береговой линии в начальную точку.

13. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):

13.1. запрещается осуществлять добычу (вылов) вида (нескольких видов) водных биоресурсов, который независимо от процентного соотношения к другим видам водных биоресурсов обеспечивает систематические высшие уловы этого объекта конкретным орудием добычи (вылова) или определенным способом добычи (вылова) (далее – специализированный промысел), за исключением:

а) кефалей (сингиль, лобан, остронос):

с 1 июня по 19 августа и с 10 сентября по 31 марта – в море ставными неводами, закидными кефалевыми неводами и волокушами, одностенными ставными сетями, в том числе в ночное время суток;

б) пиленгаса:

в течение года – в море закидными неводами, одностенными ставными и обкидными сетями и волокушами, в том числе в ночное время суток;

в) хамсы и шпрота:

с 1 ноября по 15 марта – в море восточнее меридиана 40°28'14'' в.д. (мыс Толстый, Мюссера) кошельковыми и кольцевыми неводами, разноглубинными тралами размером по верхней подборе не более 38 м. Общее количество судов, одновременно осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов, ограничивается (не более 25 единиц судов, включая приемотранспортные) на всей акватории Республики Абхазия, а также осуществлять добычу (вылов) рыбопромысловыми судами на глубинах менее 30 м. Рыбопромысловым судам, включая приемотранспортные, запрещается приближаться к берегу при проведении промысловых операций по добыче (вылову) водных биоресурсов на расстояние ближе 500 метров от береговой черты;

в течение года – в море ставными неводами;

г) хамсы, шпрота (кильки), мерланга, атерины, тюльки, смариды:

в течение года – в море ставными и закидными неводами и волокушами;

д) барабули, ставриды:

в течение года – в море ставными, донными ставными неводами, волокушами;

е) ставриды:

с 1 ноября по 30 апреля – в море конусными сетями с применением светолова в ночное время суток;

в течение года – в море накидными (кастинговыми) сетями (наметами), в том числе с привлечением на свет в ночное время суток;

ж) скумбрии, луфаря и пеламиды:

в течение года – в море ставными, кошельковыми и кольцевыми неводами;

з) шпрота (кильки):

с 1 апреля по 31 октября – в море восточнее меридиана 40°28'14'' в.д. (мыс Толстый, Мюссера) на глубинах не менее 30 метров разноглубинными тралами размером по верхней подборе не более 38 м;

и) камбалы-калкан и скатов:

в течение года (за исключением запретного периода с 1 мая до 30 июня) – в море севернее широты 42°42'00'' с.ш. (от устья реки Аалдзга до устья реки Псоу) ставными одностенными сетями на глубинах не менее 40 м и на удалении от берега не более 3 км. Максимальное количество сетей, оформляемых в разрешительных документах на одну бригаду юридического лица или индивидуального предпринимателя, должно составлять не более 15 единиц;

к) акулы-катран и скатов:

в течение года (за исключением периода запрета на лов камбалы-калкан в период с 1 мая до 30 мая) – в море ставными одностенными сетями без сторожков, наживными крючьями (донными ярусами). Максимальное количество сетей, оформляемых в разрешительных документах на одно рыбопромысловое судно юридического лица или индивидуального предпринимателя, должно составлять не более 15 единиц;

л) сельдей черноморско-азовских проходной и морской:

с 1 октября по 30 апреля – в море ставными одностенными сетями и ставными неводами;

м) камбалы-глоссы:

с 30 июня до 15 февраля – в море ставными одностенными сетями;

н) бычков:

с 16 июня по 30 апреля – в море вентерями, подъемными ловушками, волокушами;

о) саргана:

с 1 сентября по 30 июня – в море обкидными одностенными сетями, в том числе в ночное время суток;

в течение года – в море ставными неводами, закидными неводами и волокушами;

п) рапаны:

в течение года – в море подъемными ловушками, водолазным способом и сбором руками;

р) мидий:

в течение года – в море водолазным способом и сбор руками;

с) креветок черноморских (травяной и каменной):

с 16 июля по 30 апреля – в море волокушами, каравками, вентерями и ручными сачками;

т) скафарки:

в течение года – в море водолазным способом и сбором руками;

у) медуз:

с 15 июня по 30 сентября – повсеместно закидными неводами, волокушами и ручными сачками. Прилов других видов водных биоресурсов при добыче (вылове) медуз не допускается;

прилов медуз в любых орудиях добычи (вылова), используемыми при добыче (вылове) других видов водных биоресурсов, не ограничен.

14. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

морские млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский лосось, шемая, вырезуб, угорь речной, крабы всех видов, зостера, цистозира, филлофора, а также водные животные и растения, занесенные в список редких и исчезающих видов (Красная книга Республики Абхазия или нормативные акты, приравненные к ней).

15. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов:

15.1. повсеместно в течение всего года запрещается применение драг любых конструкций, донных тралов, донных неводов (мутников), разноглубинных тралов в донном варианте или без датчика хода глубины, сетей всех конструкций на реках и озерах, электроловильных систем и устройств («электроудочек»), а также орудий добычи (вылова), не указанных в пункте 16.1 Правил рыболовства;

15.2. запрещается применение:

ставных неводов и вентерей в море, если длина линии последовательного расположения (лавы) ставных неводов и вентерей составляет более 900 м. Расстояние между лавами и разрыв между ставками должны быть не менее 600 м;

сетей и крыльев ставных неводов в прибрежной зоне моря (в период хода черноморского лосося) ближе 20 метров от берега – с 1 марта по 30 июня;

15.3. запрещается применение на глубине менее 40 м ставных сетей для добычи (вылова) камбалы-калкан и скатов. Запрещается применение ставных сетей для добычи (вылова) камбалы-калкан и скатов, изготовленных из капроновой нити толщиной более 1,0 мм или мононити толщиной более 0,6 мм;

15.4. запрещается применение ставных сетей для добычи (вылова) акулы-катрана с размером (шагом) ячеи более 120 мм и изготовленных из капроновой нити толщиной более 1,0 мм или мононити толщиной более 0,5 мм, а также применение таких сетей на глубине менее 40 м;

15.5. запрещается применение закидных неводов и волокуш всех видов, если длина закидных неводов и волокуш превышает 500 м, а длина приводов в закидных неводах и волокушах превышает 1/3 длины соответствующего крыла;

15.6. запрещается применение в море ставных сетей, если длина одной сети превышает 100 м. В сетях для добычи (вылова) камбалы-калкан размер сети ограничивается по высоте не более 10 ячей. В камбальных сетях запрещается использование сторожков. Длина порядка (ставки) ставных сетей не должна превышать 1000 м, а порядки (ставки) сетей должны выставляться на расстоянии не менее 1 км одна от другой;

15.7. запрещается применение драг для добычи (вылова) рапаны и других донных организмов;

15.8. запрещается применение разноглубинных тралов в донном варианте тралений при добыче (вылове) хамсы и шпрота. Донные траления определяются по состоянию траловых досок и нижней подборы трала, а также по наличию в улове сидячих видов донных животных (губки, асцидии, моллюски);

15.9. запрещается применение одностенных ставных сетей и наживных крючьев (донных ярусов) для добычи (вылова) акулы-катран и скатов в период нереста камбалы-калкан с 1 мая по 30 июня;

15.10. запрещается применение хамсовых кошельковых неводов для лова мелкой ставриды;

15.11. запрещается использование судов валовой вместимостью более 200 регистровых тонн для добычи (вылова) водных биоресурсов разноглубинными тралами.

16. Размер ячеи орудий добычи (вылова), размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов:

16.1. при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов применяются стандартные орудия добычи (вылова), изготовленные в соответствии с технической документацией;

16.2. запрещается применение орудий добычи (вылова) с размером (шагом) ячеи менее указанного в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Таблица 1

Наименование водных биоресурсов Подъемные кефалевые заводы котел, мм двор и крылья, мм Кефали (сингиль, лобан, остронос) 20 22 Пиленгас 30 40

Таблица 2

Наименование водных биоресурсов Разноглубинные тралы (в кутке), мм Шпрот (килька), хамса 6

Таблица 3

Наименование водных биоресурсов Кошельковые и кольцевые невода сливная часть, мм крыло, мм Хамса 6 6 Ставрида, скумбрия 12 12 Кефали (сингиль, лобан, остронос) 20 22 Пиленгас, луфарь, пеламида 30 40

Таблица 4

Наименование водных биоресурсов Закидные кефалевые невода и волокуши мотня, мм приводы, мм крылья, мм Хамса, атерина, тюлька, смарида 6 6 6 Барабуля, сарган 10 10 10 Ставрида, скумбрия 12 14 16 Сельди 26 28 30 Пузанок азовский 18 22 26 Кефали (сингиль, лобан, остронос) 20 22 22 Пиленгас 30 40 40 Камбала-глосса 40 45 50 Медузы 18 18 20



Таблица 5

Наименование водных биоресурсов Ставные невода, донные ставные невода, вентеря и подъемные ловушки котел, бочка, мм двор, мм крыло, мм Хамса, атерина, тюлька, смарида 6 6 6 Ставрида, барабуля, сарган 10 10 10 Сельди черноморско-азовские проходная и морская 20 22 24 Кефали (сингиль, лобан, остронос) 20 22 22 Пиленгас 30 40 40 Бычки 18 18 18 Рапана 18 - -

Таблица 6

Наименование водных биоресурсов Накидные (кастинговые) сети, мм Ставные и обкидные одностенные сети (полотно сети), мм Конусные сети (при добыче (вылове) на свет), мм Ручные сачки (полотно сети), мм внутрен-ний конус внешний конус Ставрида 12 - 12 14 - Камбала-калкан, скаты - 200 (но не более 240) - - - Акула-катран и скатов - 100 (но не более 120) - - - Камбала-глосса - 50 - - - Пиленгас - 45 - - Сельди - 28 - - - Кефали (сингиль, лобан, остронос) - 24 - - - Сарган - 12 (но не более 14) - - - Медузы - - - - 6

17. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер):

17.1. запрещается при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов производить добычу (вылов), приемку, выгрузку, обработку, транспортировку и хранение водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину, меньше указанной в таблице 7 (промысловый размер).

Таблица 7

Наименование водных биоресурсов Длина, см Шпрот (килька) 5,5 Хамса 6,5 Барабуля 8,5 Ставрида 10 Бычки 11 Скумбрия 15 Камбала-глосса 17 Сельди черноморско-азовские проходная и морская 17 Пузанок азовский 11 Кефали (сингиль, лобан, остронос) 20 Камбала-калкан 40 Пиленгас 38 Акула-катран 85 Зубарик 26 Сарган 27 Горбыль темный 35 Мидии 5

17.2. промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:

у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника;

у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин;

у моллюсков – путем измерения наибольшей длины раковины;

17.3. прилов осетровых видов рыб (любого размера), а также камбалы-калкана непромысловых размеров учитывается поштучно и во всех случаях независимо от состояния водных биоресурсов должен выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями;

17.4. запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, если прилов указанных ниже водных биоресурсов, не достигших промыслового размера, за одну операцию по добыче (вылову) превышает:

хамсы и шпрота (кильки) – 20% по весу от общего улова данного вида;

ставриды и барабули – 8% по весу от общего улова данного вида;

других видов водных биоресурсов в море – 20% по весу от общего улова данного вида;

17.5. запрещается добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если прилов осетровых видов рыб превышает:

один экземпляр на 1 т улова при использовании любых орудий добычи (вылова) с размером (шагом) ячеи 18 мм и менее;

один экземпляр на 100 кг улова при использовании любых орудий добычи (вылова) с размером (шагом) ячеи более 18 мм.

18. Прилов одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов водных биоресурсов:

при осуществлении добычи (вылова) одних видов водных биоресурсов с учетом ограничений, указанных в пунктах 12 – 17.5 Правил рыболовства, допускается прилов других видов водных биоресурсов (разрешенный прилов).

Объем разрешенного прилова определяется в процентном выражении по весу от общего улова указанных в лицензии на добычу (вылов) видов водных биоресурсов за одну операцию по добыче (вылову) и допускается с учетом ограничений, установленных пунктами 18.1 – 18.3 Правил рыболовства.

При прилове видов водных биоресурсов, указанных в пункте 14 Правил рыболовства, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны возвратить эти водные биоресурсы в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями и отразить свои действия в промысловом и судовом журналах;

18.1. объем и видовой состав разрешенного прилова водных биоресурсов, для которых установлен общий допустимый улов, указываются в лицензии на добычу (вылов) водных биоресурсов в пределах объемов квот добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением камбалы-калкан при осуществлении добычи (вылова) акулы-катран и скатов.

Прилов камбалы-калкан промыслового размера при осуществлении добычи (вылова) акулы-катран и скатов разрешается в количестве не более 10 % по весу к улову акулы-катран.

Прилов камбалы-калкан промыслового размера в уловах хамсы и шпрота (кильки) не допускается;

18.2. разрешенный прилов всех видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, допускается не более 30% по весу от общего улова разрешенных видов за одну операцию по добыче (вылову);

18.3. прилов при осуществлении рыболовства разноглубинными тралами ограничивается:

а) ставриды – при добыче (вылове) хамсы не более 10% по весу;

б) ставриды – при добыче (вылове) шпрота (кильки) с 1 по 31 октября не более 20% по весу;

18.4. прилов хамсы при осуществлении рыболовства других видов водных биоресурсов ставными сетями не ограничивается.

IV. Любительское рыболовство

19. Для осуществления любительского рыболовства:

19.1. граждане вправе осуществлять любительское рыболовство на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства. Указанным гражданам запрещается осуществлять любительское рыболовство на объектах аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств и на водных объектах, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), обозначенных соответствующими аншлагами;

19.2. суммарная суточная норма добычи (вылова) (по отдельным видам биоресурсов в соответствии с пунктом 24.4) на одного гражданина для всех видов водных биоресурсов составляет не более 10 кг на море и не более 3 кг во внутренних водоемах (реки, озера, водохранилища), за исключением случаев, если вес добытого одного экземпляра водного биоресурса превышает 10 кг и 3 кг, соответственно;

19.3. разрешается применение одним гражданином: удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) не более 10 шт. на море и не более 2 шт. на внутренних водоемах.

20. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

в реке Псоу со всеми притоками и в реке Мчишта (Черная);

перед устьями рек на расстоянии менее 200 м по обе стороны от устья с 1 марта по 30 июня;

на каналах нерестово-выростных хозяйств.

21. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):

с 1 сентября по 31 декабря – форели в реках;

с 1 января по 31 мая – рака пресноводного.

22. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

морские млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский лосось, шемая, морской петух, морской конек, вырезуб, миноги, устрицы, крабы, самки рака широкопалого, вынашивающие икру и личинок.

23. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов:

23.1. при любительском рыболовстве запрещается:

а) применение:

сетей всех типов;

ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш и других) на море, в реках и озерах, за исключением раколовок;

пассивных орудий добычи (вылова) («закидушек», «поставушек», «тычков» и других) в реках и озерах, где обитает форель;

удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) более 10 штук у одного гражданина;

тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова);

отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и приспособлений (бредней, неводов, волокуш и других), за исключением подъемников не более одной штуки у одного гражданина, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см, и размером (шагом) ячеи не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой) для отлова живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб;

капканов;

самоловных (красноловных) крючковых снастей;

колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;

огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков;

орудий добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ) и других запрещенных законодательством Республики Абхазия орудий добычи (вылова);

б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:

способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и ботания);

переметами;

«на подсветку» – с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций с поверхности и в толще воды в темное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) для добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления рыболовства с использованием удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований;

на дорожку – с применением гребного судна или плавучего средства с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство;

на троллинг – с применением паруса и/или мотора с использованием более двух приманок на одно судно или плавучее средство;

жаберным способом (при использовании жмыхоловок, «комбайнов»);

при помощи устройства загородок, заколок, запруд и других видов заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водных объектов и препятствующих свободному перемещению рыбы;

раколовками более двух штук у одного гражданина, каждый из параметров, разрешаемых для раколовок (длина, ширина, высота – для многоугольных, высота, диаметр – для конических и цилиндрических), не должен превышать 80 см;

креветок – подъемным сачком более 70 см в диаметре;

мидий и рапаны – драгами и скребками;

раков пресноводных – руками вброд или путем ныряния;

23.2. в целях исключения использования гражданами обнаруженных ими в водоеме рыбохозяйственного значения, запрещенных Правилами рыболовства орудий добычи (вылова) водных биоресурсов изъятие из водоемов таких орудий добычи (вылова) допускается только совместно с лицами, осуществляющими государственный контроль (надзор) в области рыболовства и охраны природы.

24. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер):

24.1. При осуществлении любительского рыболовства запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше указанной в таблице 8 (промысловый рамер).

Таблица 8

Наименование водных биоресурсов Длина, см Барабуля 8,5 Ставрида 10 Сельдь 15 Кефали (сингиль, лобан, остронос) 20 Пиленгас 38 Камбала-калкан 40 Камбала-глосса 17 Бычок 10 Морской ерш (скорпена) 15 Горбыль светлый/темный 30 Форель 15 Сом 60 Судак морской 38 Щука 30 Карп 24 Сазан 30 Белый амур 45 Голавль 28 Жерех 35 Лещ 28 Рыбец 22 Толстолобики 50 Мидия 5 Рак пресноводный 9

24.3. добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной в пункте 24.1 Правил рыболовства, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания в живом виде с наименьшими повреждениями;

24.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице 9.

Таблица 9

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова), кг/экз. Амур белый 2 экземпляра Сом пресноводный 2 экземпляра Сазан 3кг Сарган 5 кг Судак морской 2 экземпляра Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма) 8 экземпляров Барабуля 5 кг Ставрида 10 кг Толстолобики 2 экземпляра Сельди черноморско-азовские проходная и морская 5 кг Пиленгас 5 кг Камбала-калкан 1 экземпляр Камбала-глосса 3 кг Морской ерш (скорпена) 5 кг Темный горбыль 3 экземпляра Светлый горбыль 1 экземпляр Кефали (сингиль, лобан, остронос) 5 кг Скумбрия 5 кг Пеламида 5 кг Мидии 3 кг (в раковине) Рапан 10 кг (в раковине) Раки (рак пресноводный) 20 экземпляров Креветки 2 кг Усач колхидский 2 кг Подуст колхидский (чернопуз) 2 кг Полихеты 0,3 кг Голавль 2 кг Атерина 10 кг Зубарик 3 кг Карась морской 5 кг Мерланг 10 кг Акула-катран 3 экземпляра Скат (морская лисица) 3 экземпляра Скат-хвостокол 3 экземпляра Сардина 3 кг Хамса 10 кг Шпрот (килька) 10 кг Щука 3 кг Налим морской 3 экземпляра Мармир (атлантический землерой) 5 экземпляров Лаврак 3 экземпляра Луфарь 5 кг Смарида 5 кг Карась серебряный 3 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме ставриды и рапаны), указанных в таблице 9, составляет:

– не более 10 кг для моря или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг;

– не более 3 кг для внутренних водоемов или один экземпляр в случае, если его вес превышает 3 кг.

V. Ответственность за нарушение Правил рыболовства

25. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, виновные в нарушении Правил рыболовства, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.