ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСПОРТА РОССИИ
Новости Пятница, 29 октября 2021 19:54
Сухум. 29 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Москве с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минспорта России и Республики Абхазия с целью спортивного развития и обмена опытом, а также проблемы школьного и студенческого спорта и спорта высших достижений.
По итогам переговоров для президента Абхазии организовали экскурсию в Государственный музей спорта.
Во встрече также принял участие заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
Об этом сообщает пресс-служба президента РА.