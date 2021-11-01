ТАМОЖНЯ АСТРАХАНИ ПРЕСЕКЛА ФАКТ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОМАРКИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения совместного мероприятия Астраханской таможни и УГИБДД по Астраханской области остановлен автомобиль «Тойота Марк X», зарегистрированный на территории Республики Абхазия, под управлением гражданина Российской Федерации. Сообщает

В ходе проверки документов, представленных водителем, установлено, что данный автомобиль временно ввезен на территорию Российской Федерации гражданином Республики Абхазия для личного использования с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Поряок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен ст. 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу гражданам Российской Федерации без разрешения таможенных органов.

Соответственно, автомобиль находился под управлением гражданина Российской Федерации в нарушение действующего законодательства Евразийского экономического союза.

Данный автомобиль был изъят сотрудниками Астраханской таможни, помещен на специализированную стоянку. В отношении гражданина Республики Абхазия возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу, ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.2 ст.16.24 КоАП РФ.

Одним из видов административного наказания за данное нарушение является конфискация транспортного средства. В случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн рублей, статьей 194 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.