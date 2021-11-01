СУХУМСКИЕ КАРАТИСТЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ТУРНИРЕ В Г. ГОМЕЛЬ (БЕЛАРУСЬ)

С 28 по 30 октября 2021г. в Республике Беларусь г. Гомель, проходило Международное первенство по каратэ Кёкусинкай кумитэ (KWU) "Сакура над Сожем", в возрастной категории с 12 до 17 лет и среди детей 8-9,10-11 лет. Команду г. Сухум представляли воспитанники секции каратэ Кёкусинкай Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум. Всего участвовало до 300 человек из 6-ти стран: республики Беларусь, России, Украины, Казахстана, Германии и Абхазии.

По итогам первенства команда г. Сухум заняла два призовых места:

1 место- Самед Бабаев

2 место- Илья Анкваб

Призёры тренируются в г. Сухум у заслуженного тренера РА - Президента Федерации каратэ Кёкусинкай РА Читанава Виталия (2-дан).