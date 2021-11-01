ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ НА РЕЗОЛЮЦИЮ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ СЕЛА АДЗЮБЖА

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Абхазии сделала заявление, в связи с выступлением главы администрации села Адзюбжа Очамчырского района Дмитрия Абухба с резолюцией Объединенного Совета ветеранов и молодежи села Адзюбжа 31 октября, показанного в эфире Абхазской телерадиокомпании и телеканалу Абаза ТВ.

В тексте заявления в частности указано о допущении «преступной фальсификации, подлога, сокрытии и подмены со стороны Генеральной прокуратуры».

В заявлении Генпрокуратыры в частности говорится: «Следственным управлением прокуратуры Абхазии по результатам проведенной процессуальной проверки, как ранее было освещено в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении руководства министерства внутренних дел Республики Абхазия, и соответствующее представление внесено в отношении министра ВД РА.

Выводы органа предварительного расследования основаны на установленных фактических данных в ходе проведенных следственных действий, в частности свидетельских показаний участников произошедшего конфликта 30 сентября 2021 года на Набережной Махаджиров в городе Сухум, в числе которых жители села Адзюбжа Очамчырского района, ветераны Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993гг. При проведении допросов замечаний и дополнений со стороны участников уголовного судопроизводства не поступило.

Проверка проведена в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия.

Вышеприведенная дискредитация с целью достижения личных интересов отдельной группы граждан, Генеральная прокуратура Республики Абхазия расценивает как желание вмешательства в осуществляемую органом расследования законную деятельность. В связи с чем, предостерегает воздержаться от подобных высказываний впредь».