 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021

АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

Инвестиционная программа Абхазии в этом году снова может быть провалена. Но власти частично признанной республики…
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»
сентября 22 2021
«ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ТОЛЬКО НЕТ ОЩУЩЕНИЯ ПОБЕДЫ…»

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ НА РЕЗОЛЮЦИЮ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ СЕЛА АДЗЮБЖА

Новости Понедельник, 01 ноября 2021 17:34
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ НА РЕЗОЛЮЦИЮ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ СЕЛА АДЗЮБЖА

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Абхазии сделала заявление, в связи с выступлением главы администрации села Адзюбжа Очамчырского района Дмитрия Абухба с резолюцией Объединенного Совета ветеранов и молодежи села Адзюбжа 31 октября, показанного в эфире Абхазской телерадиокомпании и телеканалу Абаза ТВ.

В тексте заявления в частности указано о допущении «преступной фальсификации, подлога, сокрытии и подмены со стороны Генеральной прокуратуры».

В заявлении Генпрокуратыры в частности говорится: «Следственным управлением прокуратуры Абхазии по результатам проведенной процессуальной проверки, как ранее было освещено в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении руководства министерства внутренних дел Республики Абхазия, и соответствующее представление внесено в отношении министра ВД РА.

Выводы органа предварительного расследования основаны на установленных фактических данных в ходе проведенных следственных действий, в частности свидетельских показаний участников произошедшего конфликта 30 сентября 2021 года на Набережной Махаджиров в городе Сухум, в числе которых жители села Адзюбжа Очамчырского района, ветераны Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993гг. При проведении допросов замечаний и дополнений со стороны участников уголовного судопроизводства не поступило.

Проверка проведена в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия.

Вышеприведенная дискредитация с целью достижения личных интересов отдельной группы граждан, Генеральная прокуратура Республики Абхазия расценивает как желание вмешательства в осуществляемую органом расследования законную деятельность. В связи с чем, предостерегает воздержаться от подобных высказываний впредь».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 01 ноября 2021 17:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЕ КАРАТИСТЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ТУРНИРЕ В Г. ГОМЕЛЬ (БЕЛАРУСЬ)
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.