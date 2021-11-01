СГБ: НА ОБЪЕКТАХ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛИ ЗА СВОЙ СЧЕТ УСТРАНИЛИ НЕДОСТАТКИ СВОЕЙ РАБОТЫ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. По устному поручению президента Абхазии Аслана Бжания сотрудники СГБ вместе с представителями Управления капитального строительства и Госуправления РА по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству провели проверку ряда строительных объектов, включенных в Инвестиционную программу содействия РФ РА 2015-2017 г.г. Об этом сообщается в видеосюжете на сайте СГБ РА sgb.apsny.land.

В результате проверок были выявлены некачественные работы берегоукрепления вдоль реки Псоу и территория прилегающая к контрольно-пропускному пункту вдоль государственной границы. Недостатки в строительстве также выявили и при проведении капитального ремонта и реконструкции водосточных и канализационных люков, подвалов в многоквартирных домах в городе Очамчыра по улицам Джонуа, Шинкуба, Вайнахская, Папаскири, Ладария. Инспекция показала, что работы не соответствовали проектно-сметной документации.

Состоялись встречи с руководителями ответственных строительных компаний, где им были даны рекомендации в дополнительно установленные сроки и за свой счет устранить аварийные ситуации на объектах. Также был расписан план мероприятий и последовательность проведения ремонтно-восстановительных работ.

Все дефекты, допущенные при строительстве объектов государственного значения, в настоящее время устранены в полном объеме.

СГБ рекомендует специалистам Управления капитального строительства мониторить состояние берегоукрепительной стены вдоль реки Псоу для исключения в последующем ее разрушений в период паводка. В настоящее время объекты введены в эксплуатацию.