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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ

Новости Понедельник, 01 ноября 2021 21:13
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Еженедельное оперативное совещание в МЧС Республики Абхазия впервые прошло в формате онлайн конференции

Руководители районных подразделений  вышли на связь с центральным аппаратом посредством одной из цифровых платформ.

По словам министра по ЧС, генерал-лейтенанта Льва Квициния,  данный формат станет постоянным, учитывая оперативные возможности коммуникации, которые предоставляют современные цифровые платформы, а также   исходя из сложившейся в стране эпидемиологической ситуации.

Министр  особо акцентировал  внимание своих подчиненных на  подготовке к зимнему отопительному сезону. В этой связи руководителям районных подразделений надлежит  в кратчайшие сроки составить списки одиноких  граждан пенсионного возраста, проживающих в силу различных причин без родственников, чтобы  по мере необходимости оказывать им посильную физическую помощь в преддверии и в течение всего зимнего периода. В частности, в случае сильных снегопадов и длительного отключения электроэнергии, необходимости доставки в лечебное учреждение.

Все оперативные подразделения МЧС должны перевести спецтехнику в режим работы в зимний период. Особое внимание машинам с повышенной проходимостью на период выпадения обильных осадков и в случае проведения экстренной эвакуации граждан.

Необходимо усилить проверку детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ на предмет их готовности к проведению отопительного сезона, дабы избежать пожары в зимний период.

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