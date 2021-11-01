ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ

По словам министра по ЧС, генерал-лейтенанта Льва Квициния, данный формат станет постоянным, учитывая оперативные возможности коммуникации, которые предоставляют современные цифровые платформы, а также исходя из сложившейся в стране эпидемиологической ситуации.

Руководители районных подразделений вышли на связь с центральным аппаратом посредством одной из цифровых платформ.

Министр особо акцентировал внимание своих подчиненных на подготовке к зимнему отопительному сезону. В этой связи руководителям районных подразделений надлежит в кратчайшие сроки составить списки одиноких граждан пенсионного возраста, проживающих в силу различных причин без родственников, чтобы по мере необходимости оказывать им посильную физическую помощь в преддверии и в течение всего зимнего периода. В частности, в случае сильных снегопадов и длительного отключения электроэнергии, необходимости доставки в лечебное учреждение.

Все оперативные подразделения МЧС должны перевести спецтехнику в режим работы в зимний период. Особое внимание машинам с повышенной проходимостью на период выпадения обильных осадков и в случае проведения экстренной эвакуации граждан.

Необходимо усилить проверку детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ на предмет их готовности к проведению отопительного сезона, дабы избежать пожары в зимний период.