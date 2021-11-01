ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ
Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Еженедельное оперативное совещание в МЧС Республики Абхазия впервые прошло в формате онлайн конференции
Руководители районных подразделений вышли на связь с центральным аппаратом посредством одной из цифровых платформ.
По словам министра по ЧС, генерал-лейтенанта Льва Квициния, данный формат станет постоянным, учитывая оперативные возможности коммуникации, которые предоставляют современные цифровые платформы, а также исходя из сложившейся в стране эпидемиологической ситуации.
Все оперативные подразделения МЧС должны перевести спецтехнику в режим работы в зимний период. Особое внимание машинам с повышенной проходимостью на период выпадения обильных осадков и в случае проведения экстренной эвакуации граждан.
Необходимо усилить проверку детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ на предмет их готовности к проведению отопительного сезона, дабы избежать пожары в зимний период.