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Абхазия Информ

УЛЬТИМАТУМЫ И УГРОЗЫ НЕПРИЕМЛЕМЫ

Новости Понедельник, 01 ноября 2021 21:32
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УЛЬТИМАТУМЫ И УГРОЗЫ НЕПРИЕМЛЕМЫ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. 31 октября 2021 г. объединенным Советом ветеранов ОВНА (организация, созданная в октябре 2021 г.), на встрече с ветеранами в селе Адзюбжа вновь было озвучено требование об отставке министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар, который по собственному желанию был временно отстранен от занимаемой должности президентом Республики Абхазия после инцидента, имевшего место 30 сентября текущего года.

Представители Совета в ультимативной форме требуют немедленной отставки министра внутренних дел Д. С. Дбар, анонсировав в противном случае протестную акцию на площади у Абхазского драматического театра в Сухуме, 4 ноября 2021 г.

Союз политических партий и организаций Абхазии сделал заявление по поводу встречи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в селе Адзюбже. В документе говорится:

Президент Республики Абхазия А. Г. Бжания неоднократно озвучивал свою приверженность решать возникшую проблему исключительно в рамках закона.

Союз политических партий и организаций Республики Абхазия также убежден, что иных альтернативных способов решения данной проблемы не существует.

Победа в Отечественной войне принесла народу Абхазии возможность жить и развиваться в свободной, демократической стране, в которой не должно быть места исключительным правам одних над другими.

Требования ультимативного характера уводят от решения проблем в рамках закона, и сами по себе являются путем к беззаконию. Только соблюдение законов Республики Абхазия и соответствующих демократических процедур может являться путем к построению справедливого общества, права граждан в котором не будут нарушаться ни при осуществлении властных полномочий, ни при наличии боевых заслуг перед страной.

Союз политических партий и организаций Республики Абхазия, осознавая свою ответственность перед гражданами, учитывая важнейшую роль ветеранов в становлении государственности, призывает народ Абхазии решать любые, даже наиболее острые проблемы исключительно в рамках действующих в нашей стране законов и установленных данными законами правовых процедур и регламентов.

Применение ультиматумов, шантажа и угроз, как формы давления на компетентные органы, считаем неприемлемым и недопустимым.

ПП «Амцахара»

ПП «Айтайра»

ПП «Единая Абхазия»

ПП «Народный фронт Абхазии»

Коммунистическая партия РА

РОО «Апсадгьыл»

РОО «Абзанхара»

ЭФ «Ахьыпшымра»

РОО «Наш дом – Абхазия»

РОО «Форум Молодежи Абхазии»

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 01 ноября 2021 21:34

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