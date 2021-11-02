207 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ COVID-19

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 1 ноября проведено у 629 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 207 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 30, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.