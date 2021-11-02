207 ЗАБОЛЕВШИХ И ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ COVID-19
Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 1 ноября проведено у 629 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 207 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 30, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
За два дня в ковидных больницах скончались 5 человек :
Гудаутская ЦРБ – женщины 86 лет, 55 и 77 лет.
Сухумская инфекционная больница – женщина 82 лет.
Российский военный госпиталь – женщина 62 лет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31790 человек. Зарегистрировано 461 летальный случай. Выздоровели 27001 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.