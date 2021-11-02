ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Депутатам предстоит внести изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы;

В повестку дня включены восемь вопросов.

Рассмотреть проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2021 год» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2021 год»;

Обсудить проект закона «О ратификации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимном зачете за выслугу лет службы

в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации»;

Определить суммы средств на содержание Контрольной палаты Абхазии бюджетной сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2022 год;

Утвердить Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 июня 2021 г. № 61 «О включении имущественного комплекса пансионата «Апсны» в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации»;

Создать рабочую группу Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по разработке проектов законов о ветеранах, национально-освободительном движении и противодействии международной изоляции Республики Абхазия.