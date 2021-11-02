3 НОЯБРЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ И ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает, что​ завтра, 3 ноября, с 00:00 до 20:00, в связи с обводом водопроводной трубы d=200мм, который создаёт технологическую помеху для укладки нового ливневого коллектора на ул. Лакоба, будет​ прекращена подача питьевой​ воды в Новый район, на Массив Гумиста, Старый посёлок, в районе Колоса, по ул. Эшба, в районе вокзала, по ул. Адыгейская, в ВИЭМе, в центральной части города, на рынке и Маяке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.