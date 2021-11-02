ДМИТРИЙ ДБАР ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Дмитрий Дбар приступил сегодня к исполнению своих служебных обязанностей. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Абхазии Аслан Бжания.
Этим же Указом глава государства освободил первого заместителя министра внутренних дел Руслана Ажиба от временного исполнения обязанностей министра внутренних дел РА.
«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на Вас дисциплинарного взыскания, при этом Вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня», – сказал президент.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего в этот день.
«Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность.
Пользуюсь случаем, я хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такое не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Ещё раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут», – заявил Дмитрий Дбар.
Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар 3 октября был отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой на набережной Сухума.
Об этом сообщается на сайте главы государства.