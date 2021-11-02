ДМИТРИЙ ДБАР ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Этим же Указом глава государства освободил первого заместителя министра внутренних дел Руслана Ажиба от временного исполнения обязанностей министра внутренних дел РА.

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Дмитрий Дбар приступил сегодня к исполнению своих служебных обязанностей. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Абхазии Аслан Бжания.

«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на Вас дисциплинарного взыскания, при этом Вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня», – сказал президент.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего в этот день.

«Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность.

Пользуюсь случаем, я хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такое не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Ещё раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут», – заявил Дмитрий Дбар.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар 3 октября был отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента со стрельбой на набережной Сухума.

Об этом сообщается на сайте главы государства.