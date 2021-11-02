В ДЕЙСТВИЯХ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Новости Вторник, 02 ноября 2021 21:05
Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял сегодня Генерального прокурора Адгура Агрба.
Бжания и Агрба обсудили результаты процессуальной проверки, проведенной Генпрокуратурой Абхазии в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября на Набережной Сухума.
По информации Агрба, Генеральная прокуратура не усмотрела состав преступления в действиях министра внутренних дел Дмитрия Дбара 30 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба президента.