КНИГА «КРУГОЗОР» НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазгосиздательстве вышла в свет книга журналиста, публициста, почетного члена Европейской ассоциации университетов и преподавателей высшей школы (HiSTES), члена Союза журналистов и Ассоциации писателей Абхазии, главного редактора газеты «Абхазский университет», старшего преподавателя кафедры абхазского языка АГУ Алхаса Чхамалия «Кругозор» на абхазском языке.

В сборник вошли написанные и опубликованные в разные годы очерки, статьи и заметки автора.

Книга отпечатана в типографии ООО «Митра» в Краснодаре. Издание посвящено памяти учительницы, проработавшей около 50 лет в Арасадзыхской средней школе №2 им. С. Е. Капба Ксении Константиновны Чхамалия.

Редактор сборника Марина Тванба.

Автор предисловия – профессор кафедры журналистики АГУ, заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебия.