НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

В ходе проведенного личного досмотра он собственноручно выдал хранимый при себе бумажный сверток с содержащимся в нем наркотическим веществом «марихуана», которое Гвинджия незаконно приобрел и хранил с целью последующего личного потребления без цели сбыта.

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции УВД по городу Сухум в ходе реализации оперативной информации задержан житель с. Кындыг Очамчырского района Гвинджия Хвича Валерьевич 1974 г.р.

По данному факту отделом дознания УВД по г. Сухум в отношении Хвичи Гвинджия возбуждено уголовное дело. В деяниях гражданина Гвинджия усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 УК Республики Абхазия.

Гвинджия отпущен под подписку о невыезде.

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Наркотическое веществ в крупном размере – черный полиэтиленовый пакет с содержащимся наркотическим веществом «марихуана» изъят у гражданина Карагозян Рафаэля Акоповича 1985 г.р. в ходе личного досмотра.

Карагозян был задержан в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району на республиканской автотрассе у поворота на г. Ткуарчал.

В настоящее время гражданин отбывает 15 суток административного ареста за потребление наркотического вещества – в результате медицинского освидетельствования установлено, что на момент задержания Рафаэль Карагозян пребывал в состоянии наркотического опьянения.

По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества в крупном размере в отношении гражданина Карагозян по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственная группа ОВД по Очамчырскому району.

Об этом сообщает сайт МВД РА.