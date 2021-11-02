НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

При осмотре автотранспортного средства в багажном отсеке был обнаружен автомат системы «Калашникова» с двумя магазинами к нему, снаряженными патронами в количестве 60 штук.

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по городу Сухум по улице Кодорское шоссе остановлена автомашина марки «Toyota Crown Royal», государственный регистрационный знак С420ВК-АВН, под управлением Джинджолия Алиаса Валерьяновича 1996 г.р., жителя Акуаска Очамчырского района.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД Республики Абхазия за представленный на исследование автомат АК-74 калибра 5,45 мм заводского изготовления, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а представленные на исследование патроны являются боевыми.

Джинджолия Алиасу Валерьяновичу вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 217 УК Республики Абхазия. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД РА.