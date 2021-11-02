ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Абхазские боксеры заняли призовые места в Открытом турнире, посвященном Дню народного единства и согласия, который прошел 27-31 октября в Ессентуках.
Помимо абхазских спортсменов участие в соревнованиях приняли юные мастера кожаной перчатки из регионов России.
Абхазские боксеры завоевали три золотые и три серебряные медали.
Первые места заняли Соломон Папба, Даут Хагуш и Алмас Генаба, вторые места заняли Айнар Малия, Владислав Амичба и Данил Харазия.
Тренируют спортсменов Арнольд Губаз, Аляс Агрба и Даур Габрия.