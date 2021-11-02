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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Вторник, 02 ноября 2021 23:30
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. При Пицундской больнице возобновил работу дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам главврача Савелия Серетиди, это было необходимо в связи увеличением количества заболевших.

«Мы также открыли пункт забора биоматериалов на ПЦР-обследование коронавирусной инфекции на бесплатной основе. В отделение могут обращаться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с назначениями лечащих врачей», – сказал он.

Саретиди отметил, что в дневном стационаре будут работать посменно три бригады специалистов. Отделение рассчитано на 25 коек.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 02 ноября 2021 23:36

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