По словам главврача Савелия Серетиди, это было необходимо в связи увеличением количества заболевших.

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. При Пицундской больнице возобновил работу дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Мы также открыли пункт забора биоматериалов на ПЦР-обследование коронавирусной инфекции на бесплатной основе. В отделение могут обращаться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с назначениями лечащих врачей», – сказал он.

Саретиди отметил, что в дневном стационаре будут работать посменно три бригады специалистов. Отделение рассчитано на 25 коек.