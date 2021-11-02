Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения продолжают многолетнее сотрудничество по усилению профилактических мер по предотвращению инфекционных заболеваний среди детского и подросткового населения Абхазии. В настоящий момент во всех районах Абхазии проходят курсы повышения квалификации для медицинского персонала на темы «Безопасность вакцин и ложные противопоказания” и «Иммунизация на практике».