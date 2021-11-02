ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 190 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 660 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 190 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.