ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 190 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 660 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 190 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 82 лет.
В российском военном госпитале скончался мужчина 1952 г.р
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. Зарегистрировано 463 летальных случая. Выздоровели 27001 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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